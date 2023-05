Neuer Mittelmotor mit Getriebe von Pendix

Auf der diesjährigen Eurobike wird der Antriebsspezialist Pendix erstmals seinen neuen Mittelmotor inklusive Getriebe vorstellen: den Pendix gDrive. Die Zwickauer haben bei der Entwicklung die Nachhaltigkeit in den Fokus genommen. Durch den modular aufgebauten Antrieb lassen sich bei Bedarf einzelne Bauteile ersetzen, was eine kosteneffiziente und ressourcenschonende Nutzung des Systems ermöglicht.



Pendix garantiert die langfristige Versorgung mit Ersatzteilen über sein Netzwerk von über 1.200 Händlern in ganz Europa. Der integrierte Mittelmotor wird in Deutschland produziert. Die dafür notwendigen Komponenten kommen überwiegend aus den Werken der Johnson-Electric-Gruppe, zu der Pendix seit Oktober 2022 gehört.



Das weltweit agierende Unternehmen hat sich zum Ziel gesetzt, alle Fabriken bis 2025 auf erneuerbare Energien umzustellen und bis 2030 ein Viertel der bisherigen C02-Emissionen zu reduzieren. Damit ist die Wertschöpfungskette für den Pendix gDrive klar nachvollziehbar und eine umweltbewusste Produktion möglich.



Pendix-Geschäftsführer Thomas Herzog freut sich auf die Vorstellung auf der Eurobike: „Mit dem Pendix gDrive haben wir einen nachhaltigen und zuverlässigen Motor entwickelt, der sich unkompliziert reparieren lässt. Zusammen mit unserem großen Händlernetzwerk ist der Pendix gDrive die sichere Wahl für Hersteller und Endkunden.“



Auch Technikchef Christian Hennig ist vom neuen Motor begeistert: „Offiziell steht das G im Pendix gDrive zwar für gear bzw. Getriebe, aber green hätte auch gut gepasst. Kurze Lieferwege und eine nachhaltige Produktion waren uns schon immer wichtig, und mit dem neuen Antrieb gehen wir nun einen Schritt weiter.“



Die Eurobike findet vom 21. bis 25. Juni 2023 in Frankfurt a.M. statt. Pendix präsentiert den Pendix gDrive in Halle 8, Stand E24. Testfahrten mit den bisherigen Systemen sind auf dem Freigelände im Bereich D13 möglich. Der Pendix gDrive soll 2025 auf den Markt kommen.