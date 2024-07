Neuer Mittelmotor Pendix gDrive steht Fachpublikum auf der Eurobike 2024 erstmalig für Tests zur Verfügung

Bei Entwicklung des gDrive verzichtet Pendix auf schwer recyclebare Verbundwerkwerkstoffe

Einsetzbar in allen Fahrradmodellen und Neuentwicklungen

gDrive wird Fachpublikum auf Eurobike präsentiert: Halle 8 Stand E26; Außenbereich: F10/F13

Der sächsische Hersteller nachrüstbarer Antriebe für E-Bikes, Pendix, präsentiert auf der diesjährigen Eurobike vom 3. bis 7. Juli 2024 in Frankfurt/Main eine neue Motorgeneration: Den erst kürzlich entwickelten und vorgestellten integrierten Mittelmotor gDrive. Am gemeinsamen Stand mit dem Lastenradhersteller VSC.Bike kann der – in Bezug auf Nachhaltigkeit und Ressourcenschonung – innovative Antrieb vom Fachpublikum geprüft und bestellt werden. Zudem ist es dem Fachpublikum und den Herstellern möglich, den gDrive im Außenbereich umfassend zu testen.Der Motor verfügt über 85 Nm und ist besonders für ausgiebige Radtouren mit steilen Berganstiegen, aber auch für das Pendeln in Städten oder über Land geeignet. In dieser Breite und ausgestattet mit der verfügbaren Kraft, ist er nahezu einzigartig und unterscheidet sich schon im nachhaltigen Entwicklungsansatz von herkömmlichen oder vergleichbaren Antrieben im E-Bike-Segment. Der modulare Aufbau erleichtert zudem die Reparierbarkeit des Systems.Neben dieser Produktneuheit erwarten das Publikum am Gemeinschaftsstand der beiden Unternehmen auch die Antriebe Pendix eDrive zum Nachrüsten und der Pendix eDriveIN. Letzterer wurde für den Einsatz besonders in Lastenrädern noch einmal optimiert. Der Lastenrad-Hersteller VSC.BIKE aus Allstedt in Sachsen-Anhalt ist insbesondere mit seinen Modellen für Flottenkunden am Stand vertreten.Zur diesjährigen Eurobike äußert sich Pendix-CEO Thomas Herzog optimistisch: „Die Messe bietet uns die perfekte Gelegenheit, unser zehnjähriges Qualitätsversprechen weiter zu verbreiten. Nachdem wir letztes Jahr den gDrive erstmals vorgestellt hatten, ist er nun fertig entwickelt und bereit für ausgiebige Tests durch das Fachpublikum.“ Außerdem fügt Herzog hinzu: „Durch unsere Präsenz auf der Eurobike hoffen wir, weitere Interessenten für den gDrive zu gewinnen, um das Produkt 2025 mit überzeugten Herstellern erfolgreich auf den Markt zu bringen. Der gDrive hat aus unserer Sicht das Potenzial, den Antriebs-Sektor für E-Bikes völlig neu zu sortieren.“Der Gemeinschaftsstand der Unternehmen Pendix und VSC.Bike befindet sich in Halle 8 mit der Standnummer E26. Im Außenbereich der Eurobike sind die beiden Hersteller an Nummer F10/F13 zu finden.