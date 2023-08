Hersteller VSC.BIKE entwickelt Lastenfahrrad „FINN“ für Endkunden

Der B2B-Lastenradspezialist VSC Bike GmbH bietet ab sofort ein Cargobike für private Endkunden an. Das Modell FINN ist als einspuriges Lastenfahrrad mit oder ohne E-Unterstützung durch Pendix eDrive IN Heckmotor verfügbar.



Modell FINN: Zuverlässiger Motor trifft zuverlässiges Fahrrad



Der Hersteller VSC.BIKE aus Allstedt ist bekannt für seine zuverlässigen und robusten Lastenfahrräder im B2B Bereich. Im neuen B2C-Modell vereint sich die ganze Stärke des Unternehmens und seines Partners Pendix GmbH, einem Hersteller für E-Antriebssysteme. Die in der gewerblichen Nutzung bereits bewährten Technologien wurden auf ein neues Modell für Endkunden übertragen. Mit dem Lastenrad FINN hat VSC.BIKE nun einen kraftvollen und wendigen Alltagsbegleiter im Portfolio. Das Lastenfahrrad für den privaten Einsatz ist besonders leicht und eine eigene Pendix.bike PRO APP ermöglicht Feinkonfigurationen und Updates.



Wendig und leichtgängig – Dank innovativer Seilzuglenkung



Die besondere Wendigkeit verdankt das Modell FINN einer innovativen Seilzuglenkung. Die Seilzuglenkung ist äußerst präzise und eine geringe Reibung macht das Lastenrad besonders leichtgängig. Das innovative Lenksystem mit hohem Lenkwinkel ermöglicht eine Verkleinerung des bei Lastenrädern oftmals großen Wendekreises. So konnte VSC.BIKE das Lastenrad für private Fahrten im engen urbanen Raum optimieren.



Das neue Cargobike wiegt mit Motor nur 30,5 Kilogramm, was im Vergleich zu anderen Modellen sehr leicht ist. Ohne eAntrieb bringt es 23 Kilogramm auf die Waage. Dank eines maximal zulässigen Gesamtgewichtes von 185 kg ist FINN bestens geeignet für den Transport von schweren Gepäckstücken oder dem Wocheneinkauf, inklusive Getränkekisten. Die 185 Kilogramm maximal zulässiges Gesamtgewicht sind zwar niedriger als bei den B2B-Varianten, jedoch werden solche hohen Zuladungen im privaten Gebrauch so gut wie nie benötigt.



Kraftvoller Antrieb mit Pendix eDrive IN



Das Modell FINN ist mit oder ohne der bewährten Antriebstechnologie von Pendix erhältlich. Mit einem Drehmoment von 70 Newtonmetern ermöglicht der Pendix eDrive IN auch bei voller Beladung einen leichtgängigen Anschub. Das Antriebssystem wurde von Pendix bis ins letzte Detail durchdacht: Der eDrive IN ist ein getriebeloser Direktantrieb. Folglich unterstützt der Heckmotor die Fahrer und Fahrerinnen geräuschlos und ist zusätzlich wartungsfrei. Und dank der Rekuperationsfunktion hält der Akku länger. Ein weiteres sinnvolles Detail: Der Motor kann aus dem Speichenkranz gelöst und ausgetauscht werden, ohne dass erneutes Einspeichen und Zentrieren erforderlich sind. Das verringert den Serviceaufwand und spart Zeit, Aufwand und Geld.