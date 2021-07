newgen medicals Fitness-Armband FBT-65 mit Touch, Herzfrequenz, SpO2, App, Alexa, IP68

Verwendung von Amazon Alexa direkt über das Armband

Präzise Auswertung dank Einstellung für 14 Sportarten

Zeigt auch Herzfrequenz, Stresslevel und Blutsauerstoff-Sättigung

Großes Touch-Farbdisplay mit 2,7 cm / 1,05" Bilddiagonale

Kostenlose App für iOS und Android

Kompatibel zu Apple Health und Google Fit

Ermittelt Schritte, Strecke, Zeit, Kalorienverbrauch, Tempo und Durchschnitts-Tempo

Zeigt Herzfrequenz, Blutsauer stoff-Sättigung und Stresslevel: dank optischem Sensor für dynamische Messung

Einstellung für 14 Sportarten: Laufen, Gehen, Laufband (Rennen und Gehen), Radfahren, Indoor-Cycling, Cricket, Bergwandern, Schwimmen, Zeitschwimmen, Yoga, Rudergerät, Crosstrainer und Fitness

Bluetooth 5 für kabellose Verbindung mit Smartphone und Tablet-PC

Kostenlose App für iOS ab 8.0 und Android ab 6.0: für Einstellungen, Auswertungen mit Diagrammen und Smartphone-Zusatzfunktionen

Unterstützung für Amazon Alexa: integriertes Mikrofon für Sprachassistent-Nutzung direkt über das Armband

GPS-Streckenaufzeichnung und Darstellung in der App (verwendet GPS vom Smartphone)

Benachrichtigungs-Funktion bei eingehenden SMS, Nachrichten von WhatsApp und Facebook, Anrufen u.v.m.

Zahlreiche weitere Extras, z.B. Wecker, Bewegungs- und Termin-Erinnerung durch Vibration, Wetterprognose, Kamera-Fernauslöser und Musik-Steuerung

Schlaf-Modus: zeichnet den Schlaf automatisch auf und analysiert, wie lange und wie gut man schläft

Datenspeicher für bis zu 7 Tage

Wasserdichtes Gehäuse: IP68

Integrierter LiPo-Akku mit 110 mAh für bis zu 7 Tage Laufzeit, lädt per USB (Ladeanschluss im Gehäuse integriert, Netzteil bitte dazu bestellen)

Maße Displayeinheit: 21 x 57 x 13 mm, Armband-Gesamtlänge: 26,5 cm

Gewicht: 23 g

Fitnessarmband FBT-65 inklusive deutscher Anleitung

EAN: 4022107389020

Das Fitness-Armband FBT-65 von newgen medicals ist ein Multitalent: Es bietet eine präzise Auswertung für 14 Sportarten, zeigt Herzfrequenz, Stresslevel und Blutsauerstoff-Sättigung. Außerdem fungiert es als Nachrichtenzentrale und dank Mikrofon hat man auch Zugriff auf den Sprachassistenten Alexa!Alles Wichtige wie die eigene Fitness und das Social-Media-Leben checkt man direkt auf dem Armband! Denn dieses Multitalent ist Fitness-Coach und Nachrichtenzentrale in einem!Alexa fragen: Dank integriertem Mikrofon kann man direkt über das Fitness-Armband von newgen medicals den Sprachassistenten nutzen und sich nach dem Wetter sowie über das Weltgeschehen erkundigen oder sich von Alexa zu mehr Sport motivieren lassen.Intelligent und effizient trainieren: Auf dem extra-großen Farbdisplay liest man Schritte, verbrauchte Kalorien, das Tempo und mehr ab. So sieht man in Echtzeit, was man beim Sport leistet! Für eine noch genauere Analyse hat man die Auswahl aus 14 Sportarten wie Joggen, Wandern oder Schwimmen.Auf sein Herz hören: Bei optimaler Herzfrequenz trainiert man besonders effektiv. Der optische Sensor liefert dafür exakte Messwerte, natürlich in Echtzeit. Auch den Stresslevel und die Blutsauerstoff-Sättigung zeigt das Armband an. So schätzt man besser ein, wie man sich gerade belastet.Den Erfolg am Smartphone auswerten: Die Fitness-Werte analysieren, verschiedene Tage vergleichen und den Überblick über den Trainings-Fortschritt behalten. Und dank GPS-Streckenaufzeichnung merkt man sich bequem seine neu entdeckte Lieblings-Laufstrecke.Immer auf dem Laufenden bleiben: Benachrichtigungen vom Smartphone kommen direkt aufs Armband! Das Display zeigt SMS, Nachrichten von WhatsApp, Facebook & Co. sowie Nummern von Anrufern. So verpasst man zu keiner Zeit wichtige Infos!