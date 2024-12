Wilson Gabor Smarte Decke mit IR-Heizelement, Bluetooth, App, bis 65 °C, 180x135 cm

Kuscheldecke mit zusätzlicher Wärme-Funktion per IR-Heizelement

Leicht und langlebig dank Infrarot-Wärmetechnologie

Kostenlose App ELESION für Temperatur-Einstellung und Ausschalt-Timer

Bis 65°C für besonders wohlige Wärme

Ideal zum Einkuscheln: 180 auf 135 cm

Voll kompatibel zu Geräten mit Smart-Life- und Tuya-App

Kuscheldecke in anschmiegsamer Samtoptik mit zusätzlicher Wärme-Funktion per IR-Heizelement

Hochwertige Graphen-Infrarot-Wärmetechnologie

3 Temperaturbereiche per Controller einstellbar

Bluetooth für die Verbindung zu Ihrem Mobilgerät

Kostenlose App "ELESION" für iOS und Android: für Temperaturwahl aufs Grad genau und Ausschalt-Timer, bis max. 65 °C

Kostenlose App "ELESION" für iOS und Android: für Temperaturwahl aufs Grad genau und Ausschalt-Timer, bis max. 65 °C
Automatische Szenen-Funktionen programmierbar, z.B. zum Schalten mehrerer Geräte gleichzeitig, zum Einschalten des Lichts bei Aktivierung des Heizelements

Kompatibel zum Smart-Life-System: ELESION- sowie Smart-Life- und Tuya-Geräte können auf Wunsch zu einem Smarthome-System kombiniert werden

Flexibel und kabellos einsetzbar: Stromversorgung per Powerbank möglich

Schaltet sich automatisch ab, wenn die Decke länger als 15 Minuten nicht verwendet wird

Einfach mitzunehmen, da zusammenfaltbar

Modellkennung: Netzteil zu ZX8816: 36JDC-12EU120200

Eingangsspannung: 100-240 V AC

Eingangswechselstromfrequenz: 50/60 Hz

Ausgangsspannung: 12,0 V DC

Ausgangsstrom: 2,0 A

Ausgangsleistung: 24,0 W

Durchschnittliche Effizienz im Betrieb: 87,27 %

Effizienz bei geringer Last (10%) [wenn mehr als 10W Netzteil]: 83,05 %

Leistungsaufnahme bei Nulllast: 0,07 W

Material: 100 % Polyester

Bezug waschbar bei max. 30 °C im Schonwaschgang

Stromversorgung: per USB-C-Netzteil oder Powerbank (Powerbank bitte dazu bestellen)

Maße: 180 x 135 cm, Gewicht: 1450 g

Smarte Heizdecke inklusive USB-C Netzteil, USB-Kabel (USB-C zu USB-C) und deutscher Anleitung

EAN: 4022107440660

Die Wilson Gabor Heizdecke mit IR-Heizelement verbindet modernste Technik mit hohem Komfort: Infrarot-Heizelemente sorgen für gezielte Wärme bis 65 °C. Dank Bluetooth-Verbindung und App-Steuerung lässt sich die Heizdecke bequem per Smartphone regeln. Mit ihren großzügigen Maßen von 180 x 135 cm eignet sie sich perfekt zum Einkuscheln an kalten Tagen. Ideal für alle, die smarte Funktionen mit wohltuender Wärme kombinieren möchten.Perfekt für kuschelige Stunden: Diese smarte IR-Heizdecke von Wilson Gabor bietet auch an frostigen Wintertagen maximale Behaglichkeit! Dank integriertem IR-Heizelement und moderner Infrarot-Technologie entsteht wohlige Wärme und eine Temperatur von bis zu 65°C für zusätzlichen Komfort. Der optionale Betrieb über eine Powerbank ermöglicht den Einsatz ohne Steckdose in der Nähe!Die Hände bleiben frei: Durch eingenähte Druckknöpfe lässt sich die Heizdecke bequem wie ein Poncho überziehen. So kann man die wohltuende Wärme beim Lesen, Arbeiten oder Entspannen genießen - ohne Einschränkungen.Mit der App "ELESION" alles im Griff: Per Fingertipp lässt sich die smarte Kuscheldecke ein- und ausschalten und die gewünschte Zieltemperatur gradgenau auswählen. Ein Ausschalttimer sorgt für entspanntes Einschlafen unter der wohlig warmen Decke.Smart Home automatisieren: Kompatible Geräte können mit der App gekoppelt und zentral per Smartphone gesteuert werden. Die Geräte können sogar untereinander vernetzt werden: So kann beispielsweise das Leselicht aktiviert werden, wenn die smarte Kuscheldecke eingeschaltet wird.Bestehendes Smart-Life- und Tuya-System erweitern: Wer zu Hause bereits Smart-Home-Geräte mit entsprechender App nutzt, hat gute Nachrichten: ELESION-Geräte sind mit Smart-Life- und Tuya-Geräten kompatibel. So lassen sich alle Geräte gemeinsam steuern - auch über automatische Funktionen!