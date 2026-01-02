Somikon Stand-Alone-Dia- & Negativscanner SD-1805, 7"-Touchdisplay, native 48 MP, HDMI

- Touch-Farbdisplay mit 7" / 17,8 cm Diagonale für einfache Bedienung
Intuitive Bedienung per Touchscreen: Das 7-Zoll-Display ermöglicht die direkte Kontrolle und Bearbeitung der gescannten Bilder. Helligkeit und Farbwerte können manuell angepasst werden. Alternativ übernimmt eine Automatikfunktion die Bildoptimierung.
Eigenständiger Betrieb ohne Computer: Das Gerät arbeitet vollständig autonom – ohne Verbindung zu einem PC. Dias oder Negative werden eingelegt, per Fingertipp digitalisiert und direkt auf SD-Karte gespeichert. Diese Standalone-Funktion macht den Scanner ortsunabhängig nutzbar.
Präsentation auf großem Bildschirm: Ein HDMI-Ausgang ermöglicht die Wiedergabe digitalisierter Aufnahmen direkt auf dem Fernseher. Historische Urlaubsfotos oder Familienerinnerungen lassen sich so bequem in geselliger Runde betrachten.
Universelle Format-Kompatibilität: Mitgelieferte Adapter decken gängige Filmformate ab – von Dias über Negativfilme bis zu Super-8-Material. Die Halterungen gewährleisten präzise Positionierung und damit optimale Scan-Ergebnisse.
- Autarker Scanner für Dias, Foto- und Filmnegative
- Touch-TFT-LCD-Farbdisplay mit 7" / 17,8 cm Diagonale für einfache Bedienung und Bildkorrektur direkt am Gerät
- Hohe native Auflösung: 48 MP, interpoliert 64 MP
- Hohe Scan-Auflösung: 5.800 dpi, interpoliert 7.000 dpi
- Manuelle und automatische Helligkeits- und Farbeinstellungen
- Unterstütze Formate Dias: 135, 126, 110, Negativfilm: 135, 126, 110, Film: 8 mm / Super 8
- Adapter für optimales Scannen: Dia-Adapter (für Rahmendicke 1,1 - 1,8 mm und 1,9 - 3 mm), Negativ-Adapter, Dia-Einsatz 110, Negativ-Einsatz 110, 8-mm- / Super-8-Einsatz
- Ohne Computer scannen: speichert auf SD-Karte bis 256 GB (bitte dazu bestellen)
- Speicherformat: JPG
- HDMI-Ausgang für Bildkontrolle auf Fernseher (HDMI-Kabel bitte dazu bestellen)
- Bilder auf PC übertragbar per USB
- Mobiler Betrieb per USB-Powerbank möglich (USB-Powerbank bitte dazu bestellen)
- Verfügbare Menü-Sprachen: Deutsch, Englisch, Spanisch, Französisch, Japanisch, Chinesisch
- Stromversorgung: per USB-C (USB-A-Netzteil und/oder USB-Powerbank bitte dazu bestellen)
- Maße: 185 x 133 x 110 mm, Gewicht: 656 g
- Scanner SD-1805 inklusive 2 Dia-Adapter (für Rahmendicke 1,1 - 1,8 mm und 1,9 - 3 mm), Negativ-Adapter, Dia-Einsatz 110, Negativ-Einsatz 110, 8-mm- / Super-8-Einsatz, Reinigungsbürste, USB-Strom- und Datenkabel (USB-C auf 2x USB-A) und deutscher Anleitung
