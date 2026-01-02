Kontakt
Somikon Stand-Alone-Dia- & Negativscanner SD-1805, 7"-Touchdisplay, native 48 MP, HDMI

Dias, Negative und Filme digital archivieren

(lifePR) (Buggingen, )
Digitalisierung analoger Filmschätze: Der eigenständige Dia- und Negativscanner von Somikom digitalisiert analoge Aufnahmen mit nativen 48 Megapixeln. Er verfügt über ein 7-Zoll-Touchdisplay, das eine direkte Bildkontrolle und -bearbeitung ermöglicht. Der Scanner arbeitet ohne PC-Verbindung und speichert die digitalisierten Bilder direkt auf einer SD-Karte. Über einen HDMI-Ausgang können die gescannten Aufnahmen auf externen Bildschirmen wiedergegeben werden. Mitgelieferte Adapter unterstützen verschiedene Filmformate von Dias bis hin zu Super-8-Material.
  • Touch-Farbdisplay mit 7" / 17,8 cm Diagonale für einfache Bedienung
  • Hohe native Auflösung: 48 MP, interpoliert 64 MP
  • HDMI-Ausgang für Bildkontrolle auf Fernseher
  • Manuelle und automatische Helligkeits- und Farbeinstellungen
  • Speichert Scans auf SD-Karte mit bis zu 256 GB
  • Hohe Scan-Auflösung: 5.800 dpi, interpoliert 7.000 dpi
Hochauflösende Digitalisierung analoger Schätze: Der Stand-Alone-Scanner von Somikon erfasst Filmstreifen und Dias mit nativen 48 Megapixeln und einer Auflösung von 5.800 dpi. Diese Scan-Qualität bewahrt feine Details, Schärfe und Farbintensität der Originalaufnahmen. Optional lässt sich die Auflösung auf interpolierte 65 Megapixel und 7.000 dpi erhöhen.

Intuitive Bedienung per Touchscreen: Das 7-Zoll-Display ermöglicht die direkte Kontrolle und Bearbeitung der gescannten Bilder. Helligkeit und Farbwerte können manuell angepasst werden. Alternativ übernimmt eine Automatikfunktion die Bildoptimierung.

Eigenständiger Betrieb ohne Computer: Das Gerät arbeitet vollständig autonom – ohne Verbindung zu einem PC. Dias oder Negative werden eingelegt, per Fingertipp digitalisiert und direkt auf SD-Karte gespeichert. Diese Standalone-Funktion macht den Scanner ortsunabhängig nutzbar.

Präsentation auf großem Bildschirm: Ein HDMI-Ausgang ermöglicht die Wiedergabe digitalisierter Aufnahmen direkt auf dem Fernseher. Historische Urlaubsfotos oder Familienerinnerungen lassen sich so bequem in geselliger Runde betrachten.

Universelle Format-Kompatibilität: Mitgelieferte Adapter decken gängige Filmformate ab – von Dias über Negativfilme bis zu Super-8-Material. Die Halterungen gewährleisten präzise Positionierung und damit optimale Scan-Ergebnisse.
  • Autarker Scanner für Dias, Foto- und Filmnegative
  • Touch-TFT-LCD-Farbdisplay mit 7" / 17,8 cm Diagonale für einfache Bedienung und Bildkorrektur direkt am Gerät
  • Hohe native Auflösung: 48 MP, interpoliert 64 MP
  • Hohe Scan-Auflösung: 5.800 dpi, interpoliert 7.000 dpi
  • Manuelle und automatische Helligkeits- und Farbeinstellungen
  • Unterstütze Formate Dias: 135, 126, 110, Negativfilm: 135, 126, 110, Film: 8 mm / Super 8
  • Adapter für optimales Scannen: Dia-Adapter (für Rahmendicke 1,1 - 1,8 mm und 1,9 - 3 mm), Negativ-Adapter, Dia-Einsatz 110, Negativ-Einsatz 110, 8-mm- / Super-8-Einsatz
  • Ohne Computer scannen: speichert auf SD-Karte bis 256 GB (bitte dazu bestellen)
  • Speicherformat: JPG
  • HDMI-Ausgang für Bildkontrolle auf Fernseher (HDMI-Kabel bitte dazu bestellen)
  • Bilder auf PC übertragbar per USB
  • Mobiler Betrieb per USB-Powerbank möglich (USB-Powerbank bitte dazu bestellen)
  • Verfügbare Menü-Sprachen: Deutsch, Englisch, Spanisch, Französisch, Japanisch, Chinesisch
  • Stromversorgung: per USB-C (USB-A-Netzteil und/oder USB-Powerbank bitte dazu bestellen)
  • Maße: 185 x 133 x 110 mm, Gewicht: 656 g
  • Scanner SD-1805 inklusive 2 Dia-Adapter (für Rahmendicke 1,1 - 1,8 mm und 1,9 - 3 mm), Negativ-Adapter, Dia-Einsatz 110, Negativ-Einsatz 110, 8-mm- / Super-8-Einsatz, Reinigungsbürste, USB-Strom- und Datenkabel (USB-C auf 2x USB-A) und deutscher Anleitung
Der Somikon Stand-Alone-Dia- & Negativscanner SD-1805, mit 7"-Touchdisplay, nativen 48 MP und HDMI ist ab sofort bei pearl.de unter der Bestellnummer ZX-7983-625 zum Preis von 179,99 EUR erhältlich. Das Produkt ist auch bei emall.com_Schweiz verfügbar.

* Das Bildmaterial ist für die Presse zur redaktionellen Berichterstattung frei verwendbar, vorausgesetzt bei der Verwendung wird deutlich sichtbar folgender Copyright-Hinweis angebracht: PEARL GmbH / www.pearl.de

