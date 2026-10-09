Semptec Outdoor-Wasserfilter-Flasche WFF-100, entfernt 99,99 % aller Bakterien, 550 ml

- Entfernt bis zu 99,99 % aller Bakterien aus dem Wasser
- Filtert auch Mikroplastik, bis zu 0,2 µm kleine Partikel und Chlor heraus
- Zweistufiger Filter aus Hohlfasermembran und Aktivkohle
- Einfache Anwendung: Außenflasche befüllen und Innenflasche mit Filter einsetzen
- Durchflussrate: 600 ml/Min.
- Deckel, Außen- und Innenflasche sind spülmaschinengeeignet
Bis zu 550 ml in weniger als einer Minute filtern: Die Außenflasche wird mit Wasser befüllt, anschließend wird die Innenflasche mit integriertem Filter eingesetzt und nach unten gedrückt. Dabei strömt das Wasser durch das Filtersystem in die Innenflasche. Der Vorgang dauert weniger als eine Minute und ermöglicht eine schnelle Wasseraufbereitung für Getränke oder die Zubereitung von Speisen.
Praktisch auf Reisen: Auch an Reisezielen mit ungewohnter Wasserqualität bietet die Filterflasche eine zusätzliche Möglichkeit zur Wasseraufbereitung. Leitungswasser oder Wasser aus anderen geeigneten Quellen kann vor dem Trinken, Kochen oder Zähneputzen gefiltert werden.
Unabhängig von Strom und Infrastruktur: Die Wasserfilter-Flasche arbeitet rein mechanisch und benötigt weder Strom noch Batterien. Damit eignet sie sich nicht nur für Outdoor-Aktivitäten und Reisen, sondern auch als Bestandteil der persönlichen Notfall- und Krisenvorsorge.
Einfach zu reinigen: Innenflasche, Außenflasche und Deckel können komfortabel in der Spülmaschine gereinigt werden. Der Filter lässt sich mit klarem Wasser ausspülen und anschließend für den nächsten Einsatz vorbereiten.
- Entfernt bis zu 99,99 % aller Bakterien aus dem Wasser
- Filtert auch Mikroplastik, bis zu 0,2 µm kleine Partikel und Chlor heraus
- Einfache Anwendung: Außenflasche mit Süßwasser aus Seen, Teichen, Flüssen oder Wasserhähnen befüllen und dann Innenflasche mit Filter einsetzen, das Wasser wird von unten durch den Filter in die Innenflasche gedrückt
- Ideal für Camping, Wandern sowie in Krisen- und Blackout-Fällen
- Zweistufiger Filter aus Hohlfasermembran und Aktivkohle: reicht für 1.500 l Wasser oder 1 Jahr, Durchflussrate: 600 ml/Min.
- Maximale Füllmenge Außenflasche: 550 ml
- Kapazität Außenflasche (ohne eingesetzte Innenflasche und Filter): 800 ml
- Kapazität Innenflasche: 500 ml
- BPA-frei gemäß EU-Sicherheitsstandards / Verordnung (EU) 2024/3190
- Pflegeleicht: Deckel, Außen- und Innenflasche sind spülmaschinengeeignet
- Maße (Ø x H): 78 x 240 mm, Gewicht: 350 g
- Wasserfilter-Flasche WFF-100 bestehend aus Außenflasche, Innenflasche, Filter, Deckel sowie inklusive Karabinerhaken und deutscher Anleitung
- EAN: 4022107488921
Der Ersatz-Wasserfilter für die Outdoor-Wasserfilter-Flasche WFF-100 ist bei pearl.de unter der Best. Nr.: JX-7118-625 zum Preis von 14,99 EUR erhältlich.
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Outdoor-Wasserfilter-Flasche WFF-100
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Ersatz-Wasserfilter für WFF-100
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