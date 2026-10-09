Kontakt
QR-Code für die aktuelle URL

Story Box-ID: 1075728

PEARL GmbH PEARL-Straße 1-3 79426 Buggingen, Deutschland http://www.pearl.de
Ansprechpartner:in Herr Heiko Loy +49 7631 360417
Logo der Firma PEARL GmbH

Semptec Outdoor-Wasserfilter-Flasche WFF-100, entfernt 99,99 % aller Bakterien, 550 ml

Wasser aus Seen und Flüssen filtern - ideal für Wanderungen & Camping

(lifePR) (Buggingen, )
Auch unterwegs immer sauberes Wasser: Die Outdoor-Wasserfilter-Trinkflasche WFF-100 von Semptec filtert bis zu 99,99 Prozent der Bakterien sowie Mikroplastik, Chlor und Partikel ab einer Größe von 0,2 Mikrometern aus Süßwasser. Das zweistufige Filtersystem kombiniert dazu eine Hohlfasermembran mit einem Aktivkohlefilter. Die Filterleistung hat eine Durchflussrate von 600 Millilitern pro Minute und ist für insgesamt bis zu 1.500 Liter Wasser ausgelegt. Zur Wasseraufbereitung wird die innere Flasche mit integriertem Filter in den äußeren Behälter gedrückt – und das ganz ohne Strom. Mit einem Fassungsvermögen von 550 ml ist die Filterflasche ideal für Wanderungen, Camping und Reisen geeignet.
  • Entfernt bis zu 99,99 % aller Bakterien aus dem Wasser
  • Filtert auch Mikroplastik, bis zu 0,2 µm kleine Partikel und Chlor heraus
  • Zweistufiger Filter aus Hohlfasermembran und Aktivkohle
  • Einfache Anwendung: Außenflasche befüllen und Innenflasche mit Filter einsetzen
  • Durchflussrate: 600 ml/Min.
  • Deckel, Außen- und Innenflasche sind spülmaschinengeeignet
Wasser filtern beim Trekking, Camping und Wandern: Die Outdoor-Wasserfilter-Flasche von Semptec Urban Survival Technology bereitet unterwegs Süßwasser aus geeigneten Quellen wie Seen, Flüssen oder Teichen auf. Ihr zweistufiges Filtersystem aus Hohlfasermembran und Aktivkohle reduziert bis zu 99,99 % der Bakterien sowie Mikroplastik, Chlor und Partikel bis zu einer Größe von 0,2 µm. So steht auch fernab der nächsten Versorgungsmöglichkeit gefiltertes Wasser zur Verfügung.

Bis zu 550 ml in weniger als einer Minute filtern: Die Außenflasche wird mit Wasser befüllt, anschließend wird die Innenflasche mit integriertem Filter eingesetzt und nach unten gedrückt. Dabei strömt das Wasser durch das Filtersystem in die Innenflasche. Der Vorgang dauert weniger als eine Minute und ermöglicht eine schnelle Wasseraufbereitung für Getränke oder die Zubereitung von Speisen.

Praktisch auf Reisen: Auch an Reisezielen mit ungewohnter Wasserqualität bietet die Filterflasche eine zusätzliche Möglichkeit zur Wasseraufbereitung. Leitungswasser oder Wasser aus anderen geeigneten Quellen kann vor dem Trinken, Kochen oder Zähneputzen gefiltert werden.

Unabhängig von Strom und Infrastruktur: Die Wasserfilter-Flasche arbeitet rein mechanisch und benötigt weder Strom noch Batterien. Damit eignet sie sich nicht nur für Outdoor-Aktivitäten und Reisen, sondern auch als Bestandteil der persönlichen Notfall- und Krisenvorsorge.

Einfach zu reinigen: Innenflasche, Außenflasche und Deckel können komfortabel in der Spülmaschine gereinigt werden. Der Filter lässt sich mit klarem Wasser ausspülen und anschließend für den nächsten Einsatz vorbereiten.
  • Entfernt bis zu 99,99 % aller Bakterien aus dem Wasser
  • Filtert auch Mikroplastik, bis zu 0,2 µm kleine Partikel und Chlor heraus
  • Einfache Anwendung: Außenflasche mit Süßwasser aus Seen, Teichen, Flüssen oder Wasserhähnen befüllen und dann Innenflasche mit Filter einsetzen, das Wasser wird von unten durch den Filter in die Innenflasche gedrückt
  • Ideal für Camping, Wandern sowie in Krisen- und Blackout-Fällen
  • Zweistufiger Filter aus Hohlfasermembran und Aktivkohle: reicht für 1.500 l Wasser oder 1 Jahr, Durchflussrate: 600 ml/Min.
  • Maximale Füllmenge Außenflasche: 550 ml
  • Kapazität Außenflasche (ohne eingesetzte Innenflasche und Filter): 800 ml
  • Kapazität Innenflasche: 500 ml
  • BPA-frei gemäß EU-Sicherheitsstandards / Verordnung (EU) 2024/3190
  • Pflegeleicht: Deckel, Außen- und Innenflasche sind spülmaschinengeeignet
  • Maße (Ø x H): 78 x 240 mm, Gewicht: 350 g
  • Wasserfilter-Flasche WFF-100 bestehend aus Außenflasche, Innenflasche, Filter, Deckel sowie inklusive Karabinerhaken und deutscher Anleitung
  • EAN: 4022107488921
Der Semptec Outdoor-Wasserfilter-Flasche WFF-100, entfernt 99,99 % aller Bakterien, 550 ml ist ab sofort bei pearl.de unter der Best. Nr.: JX-7117-625 zum Preis von 24,99 EUR erhältlich. Das Produkt ist auch bei emall.com und pearl.ch verfügbar.

Der Ersatz-Wasserfilter für die Outdoor-Wasserfilter-Flasche WFF-100 ist bei pearl.de unter der Best. Nr.: JX-7118-625 zum Preis von 14,99 EUR erhältlich.

Bildmaterial* zum Produkt:
Outdoor-Wasserfilter-Flasche WFF-100
https://microsites.pearl.de/Presse/JX-7117_01_Outdoor-Wasserfilter-Flasche.jpg
https://microsites.pearl.de/Presse/JX-7117_02_Outdoor-Wasserfilter-Flasche.jpg
https://microsites.pearl.de/Presse/JX-7117_03_Outdoor-Wasserfilter-Flasche.jpg
https://microsites.pearl.de/Presse/JX-7117_04_Outdoor-Wasserfilter-Flasche.jpg
https://microsites.pearl.de/Presse/JX-7117_05_Outdoor-Wasserfilter-Flasche.jpg
https://microsites.pearl.de/Presse/JX-7117_06_Outdoor-Wasserfilter-Flasche.jpg
https://microsites.pearl.de/Presse/JX-7117_07_Outdoor-Wasserfilter-Flasche.jpg
https://microsites.pearl.de/Presse/JX-7117_08_Outdoor-Wasserfilter-Flasche.jpg
https://microsites.pearl.de/Presse/JX-7117_09_Outdoor-Wasserfilter-Flasche.jpg
https://microsites.pearl.de/Presse/JX-7117_10_Outdoor-Wasserfilter-Flasche.jpg
https://microsites.pearl.de/Presse/JX-7117_11_Outdoor-Wasserfilter-Flasche.jpg
https://microsites.pearl.de/Presse/JX-7117_12_Outdoor-Wasserfilter-Flasche.jpg

Ersatz-Wasserfilter für WFF-100
https://microsites.pearl.de/Presse/JX-7118_01_Ersatz-Wasserfilter_WFF-100.jpg
https://microsites.pearl.de/Presse/JX-7118_02_Ersatz-Wasserfilter_WFF-100.jpg
https://microsites.pearl.de/Presse/JX-7118_03_Ersatz-Wasserfilter_WFF-100.jpg
https://microsites.pearl.de/Presse/JX-7118_04_Ersatz-Wasserfilter_WFF-100.jpg

* Das hochaufgelöste Bildmaterial (JPG-Format, 300dpi, RGB) ist für die Presse zur redaktionellen Berichterstattung frei verwendbar, vorausgesetzt bei der Verwendung wird deutlich sichtbar folgender Copyright-Hinweis angebracht: PEARL GmbH / www.pearl.de

Bezugsquellen: PEARL GmbH, PEARL-Str. 1-3, 79426 Buggingen, Tel. 07631/360-0, https://www.pearl.de, https://www.pearl.ch/ und https://www.emall.com

Website Promotion

Website Promotion

PEARL GmbH

Die PEARL GmbH aus Baden-Württemberg ist ein inhabergeführtes Unternehmen mit Hauptsitz in Buggingen und international in über sieben Ländern aktiv. Der Schwerpunkt des 1989 gegründeten Unternehmens ist der Distanzhandel von Hightech-, Elektronik-, Lifestyle- und Haushaltsprodukten. Mit über 23 Millionen Kundinnen und Kunden und mehr als 20.000 Produkten zählt PEARL zu den größten Versandhandelsunternehmen Europas. Den Erfolg unseres Unternehmens verdanken wir unseren Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sowie mehr als 35 Jahren Erfahrung im Versand- und Onlinehandel.

Mit mehreren Millionen gedruckten Katalogen pro Jahr, einer täglichen Versandkapazität von über 110.000 Paketen – allein in Deutschland – und Dependancen in der Schweiz, Frankreich und Polen gehört PEARL zu den größten Versandhäusern für Innovationen und Neuheiten aus dem Technologie-Bereich. Große Versandlager und Spezial-Versandzentren in Baden-Württemberg, Hessen und Niedersachsen ermöglichen eine sehr schnelle Belieferung der Kunden. Sechs Logistikzentren garantieren höchste Warenverfügbarkeit.

Shops und Outlets in vielen europäischen Großstädten sowie der europaweit reichweitenstarke Teleshopping-Sender Pearl.tv ergänzen die globale Marktstrategie.

Das Sortiment von PEARL umfasst über 100 bekannte Exklusivmarken wie z.B. auvisio, Rosenstein & Söhne, Luminea, Sichler Haushaltsgeräte, simvalley MOBILE und ELESION. Darunter befinden sich zahlreiche Produkte aus den Bereichen Smart Home, Haushalt, Unterhaltungselektronik, Wellness, Lifestyle, Werkzeuge, PKW- und Handyzubehör sowie Hobby-, Freizeit- und Funprodukte.

Die PEARL GmbH nimmt starken Einfluss auf die Neuentwicklung und kontinuierliche Optimierung der Produkte (www.pearl.de).

Für die oben stehenden Storys, das angezeigte Event bzw. das Stellenangebot sowie für das angezeigte Bild- und Tonmaterial ist allein der jeweils angegebene Herausgeber (siehe Firmeninfo bei Klick auf Bild/Titel oder Firmeninfo rechte Spalte) verantwortlich. Dieser ist in der Regel auch Urheber der Texte sowie der angehängten Bild-, Ton- und Informationsmaterialien. Die Nutzung von hier veröffentlichten Informationen zur Eigeninformation und redaktionellen Weiterverarbeitung ist in der Regel kostenfrei. Bitte klären Sie vor einer Weiterverwendung urheberrechtliche Fragen mit dem angegebenen Herausgeber. Bei Veröffentlichung senden Sie bitte ein Belegexemplar an service@lifepr.de.
Wichtiger Hinweis:

Eine systematische Speicherung dieser Daten sowie die Verwendung auch von Teilen dieses Datenbankwerks sind nur mit schriftlicher Genehmigung durch die unn | UNITED NEWS NETWORK GmbH gestattet.

unn | UNITED NEWS NETWORK GmbH 2002–2026, Alle Rechte vorbehalten

Für die oben stehenden Storys, das angezeigte Event bzw. das Stellenangebot sowie für das angezeigte Bild- und Tonmaterial ist allein der jeweils angegebene Herausgeber (siehe Firmeninfo bei Klick auf Bild/Titel oder Firmeninfo rechte Spalte) verantwortlich. Dieser ist in der Regel auch Urheber der Texte sowie der angehängten Bild-, Ton- und Informationsmaterialien. Die Nutzung von hier veröffentlichten Informationen zur Eigeninformation und redaktionellen Weiterverarbeitung ist in der Regel kostenfrei. Bitte klären Sie vor einer Weiterverwendung urheberrechtliche Fragen mit dem angegebenen Herausgeber. Bei Veröffentlichung senden Sie bitte ein Belegexemplar an service@lifepr.de.