Rosenstein & Söhne Standmixer BR-1300.vak mit Vakuumier-Funktion & LED-Touch-Display, 1,5 l, 1.300 W

4 Programme zum Häckseln, Mahlen, Mixen und Vermengen

2 Programme für Smoothies und Obst

Pulse-Funktion zur optimalen Kontrolle beim Häckseln

Vakuumier-Funktion zum Konservieren des Mixer-Inhalts

Doppelmesser mit 6 Klingen

Sicherheits-Sperr-System Mixen und zerkleinern wie die Profis: Dank starkem Motor mit bis zu 28.000 Umdrehungen pro Minute gelingt das ab sofort spielend leicht. Das robuste Messer mit 6 Klingen zerkleinert alles, was man ihm vorwirft.



Für jeden Einsatz gerüstet: Mit 6 Programmen lassen sich Obst und Gemüse für Smoothies, Suppen und mehr bearbeiten. So zaubert man Mix-Gerichte ganz nach persönlicher Vorliebe, von grob zerkleinert bis fein püriert.



Auch für härtere Zutaten geeignet: Dank Pulse-Funktion zerkleinert man perfekt Nüsse, Pinienkerne, Eis u.v.m. Wenn man das gewünschte Ergebnis sieht, lässt man einfach die Pulse-Taste los und der Mixer stoppt sofort.



Hält Lebensmittel frisch: Mit der integrierten Vakuumpumpe wird die Luft aus dem dichten Mixbecher gesaugt. So bleibt der Inhalt geschützt vor Oxidation und das Aroma länger erhalten.



Komfortable und sichere Handhabung: Das gewünschte Programm wählt man bequem auf dem übersichtlichen Touch-Display. Zur Sicherheit lässt sich der

Profi-Standmixer BR-1300.vak mit Vakuumier-Funktion

6 Programme zum Häckseln, Mahlen, Mixen, Vermengen, Eis zerstoßen, sowie für Smoothies, Obst- und Gemüsesäfte

zum Häckseln, Mahlen, Mixen, Vermengen, Eis zerstoßen, sowie für Smoothies, Obst- und Gemüsesäfte Pulse-Funktion zur optimalen Kontrolle beim Häckseln von härteren Zutaten

zur optimalen Kontrolle beim Häckseln von härteren Zutaten Skalierter Mixbecher mit gummiertem Deckel: bis zu 1,5 Liter Inhalt, mit Öffnung zum nachträglichen Einfüllen

bis zu 1,5 Liter Inhalt, mit Öffnung zum nachträglichen Einfüllen Vakuumier-Funktion zum Konservieren des Inhalts direkt im Mixbecher: schützt vor Oxidation und erhält Aroma

direkt im Mixbecher: schützt vor Oxidation und erhält Aroma Separater Vakuum-Becher für bis zu 900 ml Inhalt

für bis zu 900 ml Inhalt Vakuumier-Funktion mit vielen handelsüblichen Vakuum-Beuteln und -Dosen kompatibel

LED-Display mit 11 Touch-Tasten zum Ein- und Ausschalten sowie zur Auswahl von Programm und Geschwindigkeit

zum Ein- und Ausschalten sowie zur Auswahl von Programm und Geschwindigkeit Doppelmesser mit 6 Klingen

Sicherheits-Sperr-System: lässt sich nur bei korrekt aufgesetztem Mixbecher einschalten

lässt sich nur bei korrekt aufgesetztem Mixbecher einschalten Sicherer Stand dank rutschfesten Gummifüßen

Starke Leistung: 1.300 Watt für bis zu 28.000 U/Min. Stromversorgung: 230 Volt (Eurostecker)

Maße: 21,5 x 44 x 22 cm, Gewicht: 5,1 kg

Mixer-Basis inklusive Glaskrug, Messer, Glaskrug-Boden mit Dichtung, Glaskrug-Deckel mit Nachfüll-Deckel, Vakuumpumpen-Schlauch, kleiner Behälter mit Deckel und deutscher Anleitung Preis: 99,90 EUR statt empfohlenem Herstellerpreis von 249,90 EUR

Bestell-Nr. NX-6860-625 Produktlink: https://www.pearl.de/a-NX6860-3001.shtml



Bezugsquelle: PEARL.GmbH, PEARL-Str. 1-3, 79426 Buggingen, Tel. 0180/ 555 82, statt empfohlenem Herstellerpreis von 249,90 EUR
Bestell-Nr. NX-6860-625

PEARL.GmbH, PEARL-Str. 1-3, 79426 Buggingen, Tel. 0180/ 555 82, https://www.pearl.de

PEARL.GmbH

PEARL.GmbH aus Buggingen ist das umsatzstärkste Unternehmen eines internationalen Technologie-Konzerns. Ihr Schwerpunkt ist der Distanzhandel von Hightech-Produkten. Mit 10 Millionen Kunden, 10 Millionen gedruckten Katalogen pro Jahr, einer täglichen Versandkapazität von bis zu 40.000 Paketen - alleine in Deutschland - und Versandhaus-Niederlassungen in Österreich, der Schweiz, Frankreich und China gehört PEARL zu den größten Versandhäusern für Neuheiten aus dem Technologie-Bereich. Eigene Ladengeschäfte in vielen europäischen Großstädten und ein Teleshopping-Unternehmen mit großer Reichweite in Europa unterstreichen diesen Anspruch. In Deutschland umfasst das Sortiment von PEARL über 15.000 Produkte und über 100 bekannte Marken wie z.B. VisorTech, Rosenstein & Söhne, newgen medicals und Royal Gardineer. Dank ihrer äußerst engen Kooperation mit internationalen Großherstellern und Entwicklungsfirmen hat PEARL.GmbH einen starken Einfluss auf die Neuentwicklung und kontinuierliche Optimierung von Produkten. (www.pearl.de).

