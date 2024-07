Rosenstein & Söhne Schokofondue in Herzform

Schokofondue aus Keramik

m 28. Juli feiern die USA ihren nationalen Tag der Vollmilchschokolade - der perfekte Anlass, die zartschmelzende Köstlichkeit in vollen Zügen zu genießen. Ob pur, als zarte Praline oder in köstlichen Desserts: Vollmilchschokolade verführt mit ihrem cremigen Geschmack und sorgt für süße Momente. Ein Highlight für den besonderen Tag ist das Rosenstein & Söhne Schokoladen-Fondue-Set in Herzform, das romantische Genussmomente garantiert.Mit dem Mini-Schokoladen-Fondue-Set in Herzform von Rosenstein & Söhne wird jedes romantische Abendessen zu einem unvergesslichen Erlebnis. Ein besonderer Blickfang, der die Schokolade mit Hilfe eines Teelichts sanft schmelzen lässt und somit unabhängig von einer Stromquelle ist.Das Set enthält alles, was man für ein leckeres Schokoladenfondue braucht: eine Keramikschale, ein Stövchen und vier Fonduegabeln aus Metall.Sobald die Schokolade geschmolzen ist, sind der Fantasie keine Grenzen gesetzt: Frische Früchte, Kekse oder Marshmallows in die warme, flüssige Schokolade tauchen und die zartschmelzende Köstlichkeit genießen.Bestell-Nr. NC-2810-625* Das Bildmaterial ist für die Presse zur redaktionellen Berichterstattung frei verwendbar, vorausgesetzt bei der Verwendung wird deutlich sichtbar folgender Copyright-Hinweis angebracht: PEARL GmbH / www.pearl.de PEARL GmbH, PEARL-Str. 1-3, 79426 Buggingen, Tel. 07631/360-0, https://www.pearl.de