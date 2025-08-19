GeneralKeys Mechanische 60-%-Funk-Tastatur mit RGB-Beleuchtung, QWERTZ, Akku

- Ultrakompakt: nur 60 % der Größe einer Standard-Tastatur
- Rote Schalter: linear und leise, mit präzisen Eingaben beim Arbeiten und Gaming
- RGB-Beleuchtung mit 7 Farben und 22 verschiedenen Leucht-Modi
- QWERTZ-Tastenlayout mit 64 Anti-Ghosting-Tasten
- Drei Bluetooth-Kanäle für flexibles Umschalten zwischen Geräten
- Einstellbare Neigung in zwei Stufen für optimalen Komfort
Zuverlässiges Anti-Ghosting: Die Anti-Ghosting-Technologie verhindert, dass Tasteneingaben verloren gehen, wenn mehrere Tasten gleichzeitig gedrückt werden. Das ermöglicht präzise Eingaben, selbst bei schnellen Gaming-Sessions.
Individuelle RGB-Beleuchtung: Die Tastatur lässt sich nach eignen Wünschen mit 7 verschiedenen Farben und 22 Beleuchtungsmodi gestalten - von subtil bis auffällig! Für noch mehr Individualität kann man die Tasten auf Wunsch einfach austauschen!
Vielseitige Verbindungsmöglichkeiten: 3 Bluetooth-Kanäle, 2,4-GHz-Funkverbindung per USB-Dongle und USB-C stehen zur Verfügung, um die Tastatur flexibel mit verschiedenen Geräten zu verbinden.
- Mechanische Tastatur: perfekt für kleine Schreibtische und die Nutzung von unterwegs
- Kompatibel mit Windows 7, Windows 8, Windows 10, Windows Vista, Mac und Android System
- 3 Bluetooth-Kanäle: Verbindung mit bis zu drei Bluetooth-Geräten gleichzeitig möglich für flexibles Umschalten
- Viele Verbindungsmöglichkeiten: 3 Bluetooth-Kanäle, USB-Dongle für 2,4-GHz Funkverbindung oder kabelgebunden per USB-C
- Zweifach einstellbare Neigung für optimalen Komfort
- Stromversorgung: leistungsstarker Li-Ion-Akku mit 2.000-mAh für bis zu 6 Tage Laufzeit (ohne RGB-Beleuchtung) oder bis zu 16 Stunden Laufzeit (mit RGB-Beleuchtung), lädt per USB-C (Netzteil bitte dazu bestellen)
- Farbe: schwarz
- Maße: 30 x 11,5 x 4,3 cm, Gewicht: 693 g
- Tastatur inklusive Funk-Dongle, Lade- und Verbindungskabel (USB-C auf USB-A) und deutscher Anleitung
Bilderlinks*:
* Das Bildmaterial ist für die Presse zur redaktionellen Berichterstattung frei verwendbar, vorausgesetzt bei der Verwendung wird deutlich sichtbar folgender Copyright-Hinweis angebracht: PEARL GmbH / www.pearl.de
