GeneralKeys Mechanische 60-%-Funk-Tastatur mit RGB-Beleuchtung, QWERTZ, Akku

Ultrakompakt - perfekt für den mobilen Einsatz oder kleine Arbeitsflächen

Die GeneralKeys mechanische 60-%-Funk-Tastatur bietet das QWERTZ-Layout mit 64 Anti-Ghosting-Tasten in ultrakompakter Bauweise auf nur 60 Prozent der Größe einer Standard-Tastatur. Rote Schalter sorgen für lineare und leise Eingaben beim Arbeiten und Gaming, während die RGB-Beleuchtung 7 Farben und 22 verschiedene Leucht-Modi zur Verfügung stellt. Drei Bluetooth-Kanäle ermöglichen flexibles Umschalten zwischen verschiedenen Geräten ohne erneute Kopplung. Die Tastatur verfügt über eine einstellbare Neigung in zwei Stufen für ergonomischen Komfort während längerer Nutzung. Das kompakte Design kombiniert mechanische Präzision mit kabelloser Flexibilität für Büro und Gaming-Anwendungen!
Ultrakompakt: Die mechanische Gaming/Office-Tastatur von GeneralKeys ist die perfekte Wahl für kleine Schreibtische. Sie bietet volle Funktionalität auf nur 60 % der Größe einer herkömmlichen Tastatur. Dabei tippt man dank mechanischer roter Schalter nahezu geräuschlos und stets präzise. Ideal für ruhige Büroumgebungen oder beim Gaming.

Zuverlässiges Anti-Ghosting: Die Anti-Ghosting-Technologie verhindert, dass Tasteneingaben verloren gehen, wenn mehrere Tasten gleichzeitig gedrückt werden. Das ermöglicht präzise Eingaben, selbst bei schnellen Gaming-Sessions.

Individuelle RGB-Beleuchtung: Die Tastatur lässt sich nach eignen Wünschen mit 7 verschiedenen Farben und 22 Beleuchtungsmodi gestalten - von subtil bis auffällig! Für noch mehr Individualität kann man die Tasten auf Wunsch einfach austauschen!

Vielseitige Verbindungsmöglichkeiten: 3 Bluetooth-Kanäle, 2,4-GHz-Funkverbindung per USB-Dongle und USB-C stehen zur Verfügung, um die Tastatur flexibel mit verschiedenen Geräten zu verbinden.
  • Mechanische Tastatur: perfekt für kleine Schreibtische und die Nutzung von unterwegs
  • Kompatibel mit Windows 7, Windows 8, Windows 10, Windows Vista, Mac und Android System
  • Rote Schalter: linear und leise, mit präzisen Eingaben beim Arbeiten und Gaming
  • RGB-Beleuchtung mit 7 Farben und 22 verschiedenen Leucht-Modi
  • QWERTZ-Tastenlayout mit 64 Anti-Ghosting-Tasten
  • 3 Bluetooth-Kanäle: Verbindung mit bis zu drei Bluetooth-Geräten gleichzeitig möglich für flexibles Umschalten
  • Viele Verbindungsmöglichkeiten: 3 Bluetooth-Kanäle, USB-Dongle für 2,4-GHz Funkverbindung oder kabelgebunden per USB-C
  • Zweifach einstellbare Neigung für optimalen Komfort
  • Stromversorgung: leistungsstarker Li-Ion-Akku mit 2.000-mAh für bis zu 6 Tage Laufzeit (ohne RGB-Beleuchtung) oder bis zu 16 Stunden Laufzeit (mit RGB-Beleuchtung), lädt per USB-C (Netzteil bitte dazu bestellen)
  • Farbe: schwarz
  • Maße: 30 x 11,5 x 4,3 cm, Gewicht: 693 g
  • Tastatur inklusive Funk-Dongle, Lade- und Verbindungskabel (USB-C auf USB-A) und deutscher Anleitung
Die GeneralKeys Mechanische 60-%-Funk-Tastatur mit RGB-Beleuchtung ist ab sofort bei pearl.de unter der Bestellnummer ZX-3761-625 zum Preis von 39,99 EUR erhältlich. Das Produkt ist auch bei emall.com_Schweiz verfügbar.

PEARL GmbH

Die PEARL GmbH aus Baden-Württemberg ist ein inhabergeführtes Unternehmen mit Hauptsitz in Buggingen und international in über sieben Ländern aktiv. Der Schwerpunkt des 1989 gegründeten Unternehmens ist der Distanzhandel von Hightech-, Elektronik-, Lifestyle- und Haushaltsprodukten. Mit über 23 Millionen Kundinnen und Kunden und mehr als 20.000 Produkten zählt PEARL zu den größten Versandhandelsunternehmen Europas. Den Erfolg unseres Unternehmens verdanken wir unseren Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sowie mehr als 35 Jahren Erfahrung im Versand- und Onlinehandel.

Mit mehreren Millionen gedruckten Katalogen pro Jahr, einer täglichen Versandkapazität von über 110.000 Paketen – allein in Deutschland – und Dependancen in der Schweiz, Frankreich und Polen gehört PEARL zu den größten Versandhäusern für Innovationen und Neuheiten aus dem Technologie-Bereich. Große Versandlager und Spezial-Versandzentren in Baden-Württemberg, Hessen und Niedersachsen ermöglichen eine sehr schnelle Belieferung der Kunden. Sechs Logistikzentren garantieren höchste Warenverfügbarkeit.

Shops und Outlets in vielen europäischen Großstädten sowie der europaweit reichweitenstarke Teleshopping-Sender Pearl.tv ergänzen die globale Marktstrategie.

Das Sortiment von PEARL umfasst über 100 bekannte Exklusivmarken wie z.B. auvisio, Rosenstein & Söhne, Luminea, Sichler Haushaltsgeräte, simvalley MOBILE und ELESION. Darunter befinden sich zahlreiche Produkte aus den Bereichen Smart Home, Haushalt, Unterhaltungselektronik, Wellness, Lifestyle, Werkzeuge, PKW- und Handyzubehör sowie Hobby-, Freizeit- und Funprodukte.

Die PEARL GmbH nimmt starken Einfluss auf die Neuentwicklung und kontinuierliche Optimierung der Produkte (www.pearl.de).

Eine konsequente Erweiterung des Produktportfolios und der Einsatz modernster Kommunikations- und Arbeitsmittel sichern das stetige Wachstum des Unternehmens.

