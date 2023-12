Must Have- die Lammfellgefütterten Boots vom Swiss Brand PAVONE Zürich

„Selbstverständlich werden auch unsere Wintermodelle mit hohem Qualitätsanspruch und viel Liebe in Zürich designt und dann in Italien handgefertigt“, sagt Sandra Vogt. Die Nachfrage nach den trendigen komplett lammfellgefütterten Modellen sei deshalb groß, die Stückzahlen bisher limitiert. „Die Kennzeichen der Herbst-und Wintervariationen ELLA und Harry sind einfach zusammenzufassen: sie sind kuschelig und warm, bequem, klassisch und derzeit voll im Trend – vergleichbare Schuhe sind in diesem Preissegment kaum und insgesamt auch nur sehr selten bei großen Designern zu finden. Ausgewählte Farben der Winterboots sind aktuell bereits im wunderschönen PAVONE- Shop im pittoreskem Zollikon bei Zürich sowie online unter www.pavone-zurich.com erhältlich.