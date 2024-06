Mit der Sonne im Herzen und einer Zigarre in der Hand

Trotz des durchwachsenen Wetters war auch die dritte Auflage von „Smoke on the Water“ ein schöner Erfolg. Die Genussreise auf dem Bodensee, die rund 200 Zigarrenfans aus Deutschland, Österreich und der Schweiz an Bord des Jugendstildampfers „Hohentwiel“ vereinte, stand ganz im Zeichen von erlesenen Premiumzigarren, kulinarischen Köstlichkeiten und edlen Tropfen.Aufgrund der schlechten Wetterprognosen hatten die Veranstalter vorgesorgt und die eleganten Salons unter Deck für die Besucher vorbereitet - eine gute Entscheidung, denn beim Start am Lindauer Hafen sahen sich die Gäste nicht nur mit einem prickelnden Aperitif, sondern auch mit Sturm und Regen begrüßt. Doch Petrus hatte ein Einsehen. Nach und nach klarte der Himmel wieder auf, und als die „Hohentwiel“ majestätisch in Richtung Schweiz schipperte, konnten die Zigarrenfans zu den mitreißenden Rhythmen der Dixie-Band „The Swingbugs“ einen wunderschönen Sonnenuntergang genießen. „Die Stimmung war jedenfalls super, und die Zigarrenfreunde an Bord trugen die Sonne im Herzen“, zog Hauptorganisator Reinnhold Schober von der Firma Tabak & Genuss Schober eine rundum positive Bilanz.Unter den Teilnehmern aus Deutschland, Österreich und der Schweiz - darunter auch etliche Zigarrenclubs - waren zahlreiche „Wiederholungstäter“, bei denen „Smoke on the Water“ einen festen Platz im Terminkalender hat. Selbst von der Ostsee waren Zigarrenfreunde ans „Schwäbische Meer“ gereist, um vor der wunderbaren Kulisse des Alpenvorlands einen unvergesslichen Abend zu erleben und sich eine Auszeit vom Alltag zu nehmen.Zwischen Wiesenkräutersalat mit Pfifferlingstatar und Artischockenragout, Rahmgeschnetzeltem vom Ländlekalb mit Kartoffelgratin und grünem Gemüsebouquet sowie Käsevariationen und einem leckeren Dessertbüfett blieb genügend Zeit, um Zigarrengenuss im Kreise Gleichgesinnter zu zelebrieren, zu feiern und zu fachsimpeln. Als Aussteller waren dieses Mal die Firma Davidoff mit Area Sales Manager Lothar Bundrück, die Weinhandlung SaLuVino aus Lindau sowie „Mr. Doublecut“ Ralf Buchinger, der handgemachte Zigarrenschneider präsentierte, an Bord. Ein Blickfang waren die T.Sonthi-Rumspezialitäten von Thomas Sontheimer, der es sich zur Aufgabe gemacht hat, die Menschen für die Welt des Rums und das Flair der Karibik und der Piraten zu begeistern.Ein echtes Zigarrenhighlight hatte die Firma Paul Bugge Cigars , vertreten durch die Geschäftsführer Norbert und Daniel Höldke sowie Sales Manager Markus Nefzger, im Gepäck: die Leonel 10 Aniversario. Frisch eingetroffen und gerade erst drei Tage im Handel, feierte die zum zehnjährigen Bestehen der Firma Leonel Cigar s geblendete Zigarre auf dem Bodensee eine Art Premiere. Als exklusive Neuheit stieß die Leonel 10 Aniversario , die ihren ausdrucksstarken Charakter durch den bisher höchsten Ligero-Anteil im gesamten Leonel-Portfolio erhält, natürlich auf großes Interesse. Auch das Gift-Package, das die Teilnehmer zur Begrüßung erhalten hatten, war etwas Besonderes: Es enthielt die elegante Davidoff Signature No. 2 und die würzige Leonel Limited Edition 2023.Ebenfalls nicht fehlen durften Reinhold Schobers Zigarrenserie „Karl“ und die „Leonel Event Edition Smoke on the Water“, die von Daniel Höldke und Reinhold Schober eigens für diese Veranstaltung kreiert worden war. Der an die Leonel No. 511 angelehnte Blend im Format Grande Robusto mit 60er-Ringmaß ist ein mild-harmonischer Rauchgenuss mit auffallend weichem Geschmack und in dieser Sonderedition nur bei Tabak Schober in Lindau erhältlich.