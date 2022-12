Mit Zigarren Freude schenken

Mit dem Schenken ist das ja immer so eine Sache. Jedes Jahr vor Weihnachten zerbrechen wir uns den Kopf, vergeuden Zeit im Internet oder irren planlos in überfüllten Einkaufszentren umher, um dann doch einen kreativen Offenbarungseid zu leisten. Ein Verlegenheitsgeschenk ist nett gemeint, die Freude hält sich beim Empfänger aber meist in Grenzen. Mit manchen Geschenken kann man sogar regelrecht ins Fettnäpfchen tappen.Wer einen Zigarrenliebhaber zu seinem Familien- oder Freundeskreis zählt, hat es da schon deutlich einfacher. Schließlich gibt es kaum einen Aficionado, der sich nicht über gute Zigarren oder praktische Accessoires unterm Weihnachtsbaum freut. Und seien wir mal ehrlich: Auch wenn an Weihnachten andere Dinge im Vordergrund stehen sollten, gehören Geschenke doch einfach dazu, egal wie oft wir beteuern: „In diesem Jahr schenken wir uns nichts.“ Das zeigt auch eine Umfrage des Datenanalyseunternehmens Statista, wonach 71 Prozent der Menschen das Weihnachtsfest mit Geschenken verbinden. Nur der Tannenbaum rangiert noch weiter vorn.Da es zu Weihnachten in der Regel ein bisschen festlicher, üppiger und auch luxuriöser zugeht, sind exklusive Zigarren unterm Christbaum besonders angesagt. Dabei handelt es sich meist um ausgesprochen edle Zigarren oder seltene Limitadas, die nur in geringen Stückzahlen produziert wurden. Das macht sie zu begehrten Sammlerstücken.Diese edlen Tabakprodukte sind meist wunderschön verpackt, ihre Kisten und Banderolen einzigartig gestaltet. Als ideale Zigarrengeschenke empfehlen sich auch die Special Editions für das kommende Jahr, die viele Hersteller schon vor dem Fest auf den Markt bringen. Die oft mit Spannung erwarteten Neuheiten sind für Zigarrenliebhaber eine super Weihnachtsüberraschung.Wer nicht ganz so tief in die Tasche greifen möchte, kann auf sogenannte Best Buy Zigarren zurückgreifen. Diese überzeugen mit einem unschlagbaren Preis-Leistungs-Verhältnis und gelten unter preisbewussten Zigarrenfans als ein absoluter Geheimtipp.Günstige Zigarren verschiedener Marken sind in unterschiedlichen Serien und Formaten erhältlich. Dadurch eignen sie sich sowohl für Einsteiger als auch für erfahrene Raucher. Von der milden dominikanischen Zigarre bis zum vollmundigen Smoke aus Nicaragua ist bei den preiswerten handgemachten Longfillern für jeden etwas dabei.Sie sind sich nicht sicher, ob es der zu Beschenkende lieber sanft oder kräftig mag oder welche Marke und Geschmacksrichtung er bevorzugt? Dann sind Sampler die optimalen Zigarrengeschenke zu Weihnachten - perfekt, um Neues auszuprobieren oder in die Welt edler Premiumzigarren einzutauchen.Sampler gibt es nicht nur mit verschiedenen Serien oder Formaten einer bestimmten Marke, sondern auch als thematisch zusammengestellten Probierpakete. Ob Einsteiger, Sparfuchs, Maduro-Fan oder Raritätensammler: Sampler überzeugen jeweils mit einer schönen Auswahl feinster Longfiller.Neben Tabakprodukten stehen auch Accessoires, über die sich jeder Raucher freut, als Präsente für Weihnachten oder andere besondere Anlässe ganz oben auf der Liste. Zu den Klassikern gehören natürlich Cutter, Aschenbecher und Feuerzeuge. Ein Zigarreneinsteiger freut sich vielleicht über ein Humidor-Set oder ein Reiseetui als neues Zuhause für seine Schätze. Doch es gibt auch immer wieder Neues: Wie wär’s zum Beispiel mit einem stylischen Zigarrenmesser oder einem schicken Edelstein-Armband mit integriertem Zigarrenbohrer?Ob Sie nun ein Geschenk für einen lieben Menschen suchen oder sich selbst eine Freude machen möchten: Zigarrengeschenke zu Weihnachten tragen dazu bei, die Zeit zwischen den Jahren genussvoll zu verbringen.