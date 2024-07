Jubiläumsfest mit feinen Zigarren und guten Freunden

Zum Jubiläumsfest von Leonel Cigars verwandelte sich das Firmengelände von Paul Bugge Cigars in Schwenningen in eine Strandkulisse mit Palmen und Chill-out-Area. Rund 100 bestens gelaunte Gäste feierten mit Familie Höldke das zehnjährige Bestehen ihrer Premium-Zigarrenmarke und genossen einen Tag voller Urlaubsstimmung, Summerfeeling und Lebensfreude.Nach einem Begrüßungs-Prosecco gingen die beiden Firmenchefs Norbert und Daniel Höldke auf die Geschichte und Entwicklung von Paul Bugge Cigars allgemein und der Marke Leonel im Besonderen ein. Sie erläuterten dem interessierten Publikum, wie das Erbe des bekannten Tabakkaufmanns Paul Bugge erfolgreich weitergeführt wird, warum eine Schwenninger Familie in Nicaragua Zigarren produziert, und was es mit dem Namen Leonel so auf sich hat.Zigarrenclubs, Kunden, Händler und Freunde des Hauses hatten sich zu diesem Event eingefunden, um im Kreise gleichgesinnter Aficionados zu feiern und zu fachsimpeln. „Solche Zigarrenevents sind einfach toll, weil man am Ende immer neue Freunde hat“, brachte es ein Besucher auf den Punkt. Und in der Tat stand neben kulinarischen Genüssen in Form eines leckeren Drei-Gänge-Menüs die Geselligkeit ganz oben an. Denn das ist es schließlich, worauf es ankommt: Liebe alte Bekannte und nette neue Menschen treffen, im Gespräch bleiben und beim Genuss einer guten Zigarre entspannen, die im Kreise Gleichgesinnter natürlich umso besser schmeckt.Stars des Abends waren daher die Zigarren von Leonel , deren Logo sich auf Beachflags, Bannern, Tischaccessoires und Liegestühlen wiederfand. Vor zehn Jahren ins Leben gerufen, hat die Marke durch ihren hohen Qualitätsanspruch und die große Aromenvielfalt die Herzen vieler Aficionades weltweit erobert. Mit einem Leonel-Tastingpaket, das den Gästen gleich zu Beginn überreicht wurde und fünf der erlesenen Longfiller aus Nicaragua in einem Aromabeutel enthielt, waren die Zigarrenfans für einen langen Sommerabend bestens gerüstet.Besonders im Mittelpunkt standen die Leonel 10 Aniversario , die exklusiv zu diesem Jubiläum geblendet wurde, und der zehn Jahre lang gereifte Ron Leonel als passender Pairing-Partner. Durch die sorgfältige Abstimmung von Rum und Zigarre entsteht ein einzigartiges Geschmackserlebnis, das Einsteiger und Kenner gleichermaßen begeisterte - so sehr, dass der Rum im Handumdrehen ausverkauft war.Als schließlich die Dämmerung hereinbrach, tauchten die beleuchteten Palmen das Gelände in ein beinahe magisches Lichtszenario, während DJ Moe das genussreiche Event mit den passenden Sommerhits begleitete. Mit einem großen Festzelt, in dem auch das Essen serviert wurde, hatten sich die Veranstalter gegen eventuelle Wetterkapriolen gewappnet. Doch Petrus hatte ein Einsehen und hielt an diesem Abend die himmlischen Schleusen geschlossen, so dass einem entspannten Ausklang unter freiem Himmel nichts im Weg stand.