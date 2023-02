Genussreise für Zigarren- und Nostalgiefans

Nach der großartigen Premiere im vergangenen Jahr heißt es am Samstag, 8. Juli, erneut „Leinen los“: Unter dem Motto „Smoke on the Water“ laden die Firmen Paul Bugge Cigars und Tabak & Genuss Schober im Rahmen der „Leonel Taste of Excellence Tour 2023“ zu einer außergewöhnlichen Genussreise auf dem Bodensee ein. Die fünfstündige Schifffahrt mit dem historischen Jugendstil-Dampfer Hohentwiel ist ein Highlight für alle Zigarrenliebhaber, Gourmets und Nostalgiefans.Vor der wunderschönen Kulisse im Dreiländereck Deutschland - Österreich - Schweiz können sich die Teilnehmer eine Auszeit vom Alltag nehmen, edle Zigarren und leckeres Essen genießen, während der majestätische Schaufelraddampfer über den Bodensee schippert und das Flair längst vergangener Zeiten wieder aufleben lässt. Als letztes Schiff der Königlich Württembergischen Bodenseeflotte 1913 in Dienst gestellt, ist die „Hohentwiel“ nach gründlicher Restaurierung wieder wie zu Kaisers Zeiten unterwegs. Los geht’s um 17.30 Uhr am Lindauer Hafen.Die Gäste dürfen sich auf einen Begrüßungscocktail, ein reichhaltiges Buffet und zwei Premium-Longfiller freuen. Mit Livemusik und Sambarhythmen ist für Unterhaltung gesorgt. Ebenfalls an Bord sind nationale und internationale Aussteller, die erlesene Zigarren sowie exquisite Weine und Spirituosen präsentieren, darunter Leonel Cigars, Villiger Söhne GmbH und SaLuVino Weinhandel.Wer bei diesem außergewöhnlichen Event dabei sein möchte, sollte nicht zu lange überlegen: Der Vorverkauf startet ab sofort über Tabak & Genuss Schober in Lindau, die Teilnehmerzahl ist auf 140 Personen begrenzt. Die Anmeldung erfolgt durch Überweisung der Teilnahmegebühr, wobei bis 30. April ein ermäßigter Frühbucherpreis gilt.Samstag, 08. Juli 2023Lindau Hafen (Steg Hohentwiel)ab 17.00 Uhrca. 17.30 Uhr140 € bis 30. April 2023, 150 € ab 1. Mai 2023140 Personen.Weitere Informationen gibt es bei der Firma Tabak & Genuss Schober in Lindau, Telefon +49 8382 6558, Email: info@tabak-schober.de.