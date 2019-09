So süß schmeckt das Leben

Das Leben ist ein Zuckerschlecken. Wie, das verraten die vielen süßen Lebensglücksrezepte in. Die inspirierenden Impulse, kleinen Texte und Geschichten stammen von Madame Tricot, Doris Bewernitz, Maria Sassin, Isabella Schneider, Angelika Wolff, Carola Vahldiek, Robert Gernhardt, Gisela Rieger und Sophia Loren.Illustriert werden sie durch das wundervolle Strickwerk der Schweizer Strickkünstlerin. Statt Schals und Socken strickt sie kleine und große lebensecht wirkende Kunstwerke in Form von Kuchen, Pralinen, Petits Fours und anderen süßen Leckereien.sagt die Künstlerin.Wie bunt und süß das Leben sein kann, zeigt dieses Geschenkbuch auf besondere Art und Weise.Die Schweizer Strickkünstlerinwuchs in Paris in einer Designer-Familie auf. Hin- und hergerissen zwischen Kunst und Natur-wissenschaften studierte sie Medizin und besuchte parallel dazu die Ecole du Louvre, um Kunstgeschichte zu lernen.Vierzig Jahre arbeitete sie als Fachärztin für Psychiatrie und Naturheilkunde in eigener Praxis. Zum Ausgleich entdeckte sie das Stricken für sich und perfektionierte es als Kunstform. Dabei konzentriert sie sich vor allem auf 3D-Objekte. Das Stricken von Lebensmitteln in Originalgröße hat es ihr dabei besonders angetan. So entstehen verblüffende Strickwerke: Obstschalen, Käseplatten, Tortenbuffets bis hin zu ganzen Metzgereien.Ihre Arbeiten wurden bereits in mehreren Museen und Galerien in der Schweiz, in Deutschland, demnächst auch in Kanada ausgestellt.Weitere Informationen unter www.madametricot.ch Madame Tricot (Hg.)Meine GlücksmascheMit Strickwerken von Madame Tricot64 Seiten, 16 x 19 cm, vierfarbig gebundenMit Naturpapiereinband€ 15,00 [D]978-3-86917-720-5Erscheint am 6. Juni 2019Verlag am Eschbach