Köstlich backen mit Äpfeln

Was gibt es Schöneres als den Duft eines frisch gebackenen Apfelkuchens, der durch das Haus zieht?



Die aus einer Bäckerfamilie stammende Food-Bloggerin Andrea Natschke-Hofmann verrät in „Köstlich backen mit Äpfeln“ (Jan Thorbecke Verlag) ihre Lieblingsrezepte. Egal ob klassische Apfeltarte, Ofenschlupfer oder Tiramisu, als Apfel-Karamell-Cheesecake, Apfel-Zupfbrot, Apfel-Puffer oder Flammkuchen mit Äpfeln – hier ist für jeden Geschmack etwas dabei. Je nach Sorte mal säuerlich und mal süß im Aroma, ist keine andere Frucht so vielseitig verwendbar wie der Apfel, und die Ernte kann gar nicht reich genug ausfallen, damit all die Köstlichkeiten in diesem Buch ausprobiert werden können. Jedes Rezept ist auf den Food-Fotos wundervoll in Szene gesetzt, sodass man am liebsten gleich zugreifen möchte. Zum Glück sind alle Rezepte leicht nachzubacken, sodass jeder schnell in den Genuss kommt. Und die Autorin hat natürlich auch noch einige wertvolle Tipps aus der Küche parat.



Andrea Natschke-Hofmann ist back- und kochverrückte Dreifach-Mama und wohnt in der Nähe von Frankfurt am Main. Aus einer Bäckerfamilie stammend hat sie das »Back-Gen« im Blut. Seit Ende 2012 schreibt sie ihren Blog ZimtkeksundApfeltarte. Neben Apfelkuchen liebt sie besonders alle Arten von Cheesecake, Zimtschnecken und ein herzhaftes, frisch gebackenes Brot. Von ihr erschien bei Thorbecke bereits »Backen aus dem Obstgarten«.



Andrea Natschke-Hofmann

Köstlich backen mit Äpfeln

Rezepte für Kuchen, Gebäck und mehr



Format 19 × 26 cm

144 Seiten

Hardcover mit zahlreichen Fotos

€ 25,- [D] / € 25,70 [A]

ISBN 978-3-7995-1413-2



Erscheint am 15. August 2019

Jan Thorbecke Verlag

