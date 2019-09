Pressemitteilung BoxID: 769153 (Verlagsgruppe Patmos in der Schwabenverlag AG)

Genial einfach – genial lecker!

Ein Käse, eine Schachtel, ein Ofen – 30 kreative und unglaublich leckere Ideen! Die Vielfalt von warmem und zugleich zartschmelzendem Käse aus dem Ofen ist unvergleichlich.



Bei den kreativen Rezepten in „Ofenkäse – Genial einfache Käse-Ideen aus dem Backofen“ von Guillaume Marinette (Jan Thorbecke Verlag) benötigt man nur 5 bis 10 Minuten Vorbereitung, eine halbe Stunde Backzeit und schon kann man Käse in immer neuen Geschmacksrichtungen servieren: Mal umringt von Brot oder Gebäck, ein anderes Mal ergänzt durch Zutaten wie getrockneten Tomaten und Haselnüssen.



Eine tolle Alternative zu Fondue und Raclette mit Rezepten für Back-Camembert, Mont d’Or und Reblochon.



Guillaume Marinette machte seinen Abschluss an der Ecole Française de Gastronomie Ferrandi und arbeitete danach für ChefClub, Frankreichs erfolgreichste Facebook-Seite (+30 Mio. Follower) sowie für den dazugehörigen YouTube-Kanal.



