Backen, Schmökern und Träumen in der Vorweihnachtszeit

Wenn die Tage kürzer werden und der erste Schnee fällt, steigt die Vorfreude: Bald ist sie da, die Weihnachtszeit mit ihrem ganz besonderen Zauber. „Hello Santa“ von Julia Cawley, Vera Schäper und Saskia van Deelen (Jan Thorbecke Verlag) versüßt die Adventszeit mit himmlisch leckeren Rezepten für Plätzchen, weihnachtliche Torten und winterliche Heißgetränke. Mit jeder Seite durchströmt auf einmal der Duft von Honigkuchen, Spekulatiusschnittchen oder Erdnussplätzchen das Haus. Weihnachtliche Texte und Gedichte sowie die stimmungsvollen Landschaftsaufnahmen machen dieses Backbuch zu einer Liebeserklärung an die Advents- und Weihnachtszeit.



Julia Cawley ist freie Fotografin. Nach fünf Jahren in New York lebt sie nun in Hamburg. Ihre Fotos sind in diversen Kochbüchern und Food-Magazinen zu finden. Sie betreibt außerdem seit vielen Jahren den Food-Blog Liz & Jewels.



Vera Schäper ist Grafikdesignerin und Dozentin aus Köln, wo Sie Buch- und Magazinkonzepte entwickelt und bis zum Druck begleitet. Gemeinsam mit Jens Rehling betreibt sie das Designbüro vrej.



Saskia van Deelen lebt in Hamburg, ist Diplomkauffrau, Ernährungs-beraterin und bloggt, kocht, backt, schreibt, stylt und fotografiert leidenschaftlich gern auf ihrem Foodblog Dee’s Küche.



Julia Cawley / Saskia van Deelen / Vera Schäper

Hello Santa

Backen – Lesen – Genießen



Format 23 × 27 cm

168 Seiten

Hardcover mit Goldprägung mit zahlreichen Fotos

€ 28,- [D] / € 28,80 [A]

ISBN 978-3-7995-1414-9



Erscheint am 19. September 2019

Jan Thorbecke Verlag

