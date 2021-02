Plastikverbot in der EU: nachhaltige Party Deko für bewussteres Feiern

Jährlich werden weltweit rund 400 Millionen Tonnen Plastik pro Jahr produziert. Ein Großteil dieses Mülls landet in der Natur und schadet somit unserem Ökosystem. Zum Schutz der Umwelt gilt in der EU ab dem 03. Juli 2021 ein Verbot von Plastik-Einwegprodukten wie Trinkhalmen, Besteck und Geschirr. Nun sind auch Unternehmen und Gastronomen gefragt und müssen sich der Umwelt zuliebe gute Alternativen überlegen.Wenn Plastikmüll nicht ordnungsgemäß entsorgt wird und in der Umwelt landet, dauert es mehrere Jahrzehnte, bis sich Produkte aus Kunststoff in ihre Bestandteile auflösen. Und selbst dann schaden diese Produkte noch unsere Umwelt. Da aber auch in vielen Jahren noch Geburtstage, Abschlussfeiern, Hochzeiten, Babypartys und andere Anlässe gefeiert werden sollen, gibt es als LösungDer Wunsch nach umweltfreundlicher Dekoration, welche nachhaltig produziert wird oder schnell abbaubar ist, nimmt zu. Die nachhaltige Party Dekoration besteht aus verschiedenen, erneuerbaren Rohstoffen, wie Pappe, Zuckerrohr, Holz, Palmblatt oder Naturkautschuk. Dabei wird darauf geachtet, dass der Natur nur so viele Rohstoffe entnommen werden, wie auch wieder nachwachsen können. Zudem haben dievon Party.de eine ähnliche Abbaugeschwindigkeit wie die Blätter eines Baumes.Natürlich spielen bei der Wahl der Party Dekoration aber auch das Aussehen, der Preis und die Qualität eine wichtige Rolle. Um diesen Wünschen gerecht zu werden, hat Party.de es sich zum Ziel gemacht, in Zukunft weitere Dekoartikel in die Kategorie “nachhaltig Feiern” aufzunehmen und die Auswahl für ihre Kunden somit zu optimieren. Zudem haben sie festgestellt, dass einige Materialien wie Zuckerrohr oder Palmblatt in der Gesellschaft nicht so bekannt sind. Daher wollen sie ihre Kunden zukünftig noch besser über die Vor- und Nachteile der verschiedenen Rohstoffe informieren und möchten erreichen, dass nachkommende Generationen beim Feiern ihrer Partys auf nichts verzichten müssen.