Tragbare Robotik-Gehhilfe verhindert das gefürchtete “Einfrieren”

Als Parkinson-Betroffener ist der Kampf gegen das “Einfrieren” beim Gehen eine tägliche Herausforderung. Jeder Schritt kann zu einem mühsamen Trippeln werden, bis man schließlich wie festgefroren stehen bleibt. Die Frustration und die Gefahr von Stürzen begleiten uns Parkinson-Patienten auf Schritt und Tritt.Doch nun gibt es eine vielversprechende Entwicklung: Forscher haben ein tragbares Robotik-System entwickelt, das in entscheidenden Momenten einen sanften Zug auslöst und so das gefürchtete Einfrieren verhindern kann.Mit mehr als neun Millionen Betroffenen weltweit ist Parkinson eine neurodegenerative Erkrankung, bei der bestimmte Nervenzellen im Gehirn absterben,die den Botenstoff Dopamin produzieren. Neben den bekannten Symptomen wie Muskelzittern leiden viele Patienten unter dem problematischen Einfrieren beim Gehen. Diese Blockaden führen nicht nur zu kürzeren Trippelschritten, sondern auch zu gefährlichen Stürzen, die die Mobilität und Unabhängigkeit einschränken.Die bisherigen Ansätze zur Behandlung des Einfrierens waren oft wenig erfolgreich und problematisch. Doch das neue Konzept eines Forscherteams von der Harvard University verspricht eine effektive und praktikable Lösung. Eine tragbare Robotik-Technologie, basierend auf Zusammenarbeit von Ingenieuren, Rehabilitationswissenschaftlern, Physiotherapeuten, Biomechanikern und Bekleidungsdesignern, soll Parkinson-Patienten einen flüssigeren Gang und somit mehr Lebensqualität ermöglichen.Das Gerät besteht aus einem Hauptelement, das über Schultergurte im Bereich der Taille befestigt wird. Sensoren und zwei Motoren, verbunden mit Zugbändern an Oberschenkelmanschetten, sorgen dafür, dass der Träger in entscheidenden Momenten eine leichte Kraft auf die Oberschenkel spürt. Diese mechanische Unterstützung, basierend auf den erfassten Bewegungsdaten, führt zu einem verbesserten Gehen und hat sich bereits in Tests bewährt.Ein 73-jähriger Parkinson-Patient, der die Entwicklung des Gerätes begleitet hat, berichtet von deutlichen Verbesserungen. Nach der Optimierung der Einstellungen konnte er ohne spezielles Training in Innenräumen ohne Blockaden gehen, und auch im Freien trat das gefürchtete Einfrieren nur noch selten auf. Sogar das Gehen und Unterhalten gleichzeitig, was zuvor zum Einfrieren geführt hatte, wurde wieder möglich.Die Forscher betonen, dass weitere Entwicklungsarbeit notwendig ist, bevor das Produkt für Parkinson-Patienten verfügbar ist. Dennoch sehen sie die Studie als Meilenstein bei der Entwicklung technologiebasierter Lösungen gegen das Gangeinfrieren. Harvard John A. Paulson School of Engineering and Applied Sciences, Fachartikel: Nature Medicine, doi: 10.1038/s41591-023-02731-8