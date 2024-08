Die Parkinson-Schule, ein einzigartiges und wegweisendes Projekt in Deutschland, startet ab sofort und richtet sich an alle Parkinson-Betroffenen sowie deren Angehörige. Ziel des Projekts ist es, den Teilnehmern fundiertes Wissen und praktische Werkzeuge an die Hand zu geben, um den Alltag mit Parkinson selbstbestimmt und aktiv zu gestalten. Mit annähernd 30 ausgewiesenen Experten aus den Bereichen Neurologie, Neuropsychologie, Logopädie, Physiotherapie, Ergotherapie und Pflege bietet die Parkinson-Schule ein umfassendes Programm in Form von Zoom-Webinaren.Die Parkinson-Schule ist eine gemeinsame Initiative des Parkinson Verbund e. V. und des Parkinson Journals. Sie ist in ihrer Art und ihrem Umfang einmalig in Deutschland. „Wir wollen den Betroffenen und ihren Angehörigen das Wissen vermitteln, das Sie brauchen, um ihre Krankheit zu verstehen und besser zu managen“, so Jürgen Zender, Herausgeber des Parkinson Journals und Vorstand beim Parkinson Verbund e. V. „Denn nur wer seine Krankheit kennt, kann sie in Schach halten oder sogar besiegen.“Jeder Teilnehmer erhält im Vorfeld das Buch „“ kostenlos als eBook. Dieses Buch dient sowohl zur Vorbereitung auf die Vorträge als auch zur Nachbereitung der Inhalte und hilft den Teilnehmern, die zahlreichen Facetten der Parkinson-Erkrankung besser zu verstehen.Die Parkinson-Schule richtet sich an eine breite Zielgruppe von rund 400.000 an Parkinson erkrankten Personen und deren Angehörige in Deutschland,„Dieses Projekt ist mehr als nur ein Pilotprojekt – es ist ein Meilenstein in der Aufklärung und Unterstützung von Parkinson-Betroffenen in Deutschland“, betont Jürgen Zender. Die Teilnahme an der Parkinson-Schule ist eine einmalige Gelegenheit, das eigene Wissen zu erweitern und konkrete Schritte zu entwickeln, um die Lebensqualität im Alltag mit Parkinson zu verbessern.Interessierte können sich ab sofort anmelden. Weitere Informationen und Anmeldung unter https://parkinsonschule.de Jürgen ZenderHerausgeber des Parkinson JournalsVorstand „Selbsthilfegruppen“ des Parkinson Verbund e. V.juergen.zender@parkinson-journal.de0152/53655859