Glyphosat Verbot

Gerade jetzt hat die Parkinson-Gemeinschaft in ganz Europa die entscheidende Gelegenheit, die Verwendung des umstrittenen Pestizids Glyphosat zu verbieten, das mit Risiken für die öffentliche Gesundheit wie Krebs, Parkinson und anderen neurodegenerativen Erkrankungen in Verbindung gebracht wird.Es gibt keine Heilung für Parkinson, aber dies ist eine Chance, eine mögliche Ursache von Parkinson zu verhindern und die öffentliche Gesundheit zu schützen.Glyphosat ist das in Europa am häufigsten verwendete Pestizid, aber es gibt keine konkreten Beweise dafür, dass es gesundheitlich unbedenklich ist. Viele nationale und internationale Parkinson-Experten sind der Meinung, dass die derzeitige EU-Prüfung und -Zulassung von Glyphosat mangelhaft ist.Was wir jedoch wissen, ist, dass Glyphosat mit dem Verlust der biologischen Vielfalt und dem Bienensterben in Verbindung gebracht wird, und, was besonders alarmierend ist, dass sich die Hinweise darauf verdichten, dass es eine mögliche Ursache für Parkinson ist.So gibt es beispielsweise Hinweise auf einen Zusammenhang zwischen der Glyphosatbelastung und der Schädigung der Gehirnregion, die an der Parkinson-Krankheit beteiligt ist. Zahlreiche Studien haben gezeigt, dass Landwirte und Anwohner von landwirtschaftlichen Flächen ein deutlich erhöhtes Parkinson-Risiko haben.Andere Studien deuten auch darauf hin, dass zu den langfristigen Auswirkungen der Glyphosatbelastung Krebs, Unfruchtbarkeit, Schwangerschaftsprobleme, Geburtsfehler und Atemwegserkrankungen gehören.MEHR ERFAHREN: Lesen Sie unsereDie Europäische Kommission steht kurz vor der Abstimmung über eine vorgeschlagene 10-jährige Verlängerung der Lizenz für die Verwendung des umstrittenen Pestizids Glyphosat. Die EU-Mitgliedstaaten dürfen über diesen Vorschlag abstimmen.Bei einer früheren Abstimmung im Oktober wurde die erforderliche qualifizierte Mehrheit nicht erreicht, so dass am 16. November eine weitere Abstimmung stattfinden wird. Dies hat uns die einmalige Gelegenheit gegeben, unsere Stimme zu erheben.Die Bundesrepublik Deutschland hat sich im Oktober der Stimme enthalten.Jetzt müssen wir unsere Regierungen und politischen Entscheidungsträger davon überzeugen, bei der erneuten Abstimmung am 16. November gegen die Lizenz-Verlängerung zu stimmen, um die Verwendung von Glyphosat endgültig zu beenden.Es gibt drei schnelle, einfache und wirksame Maßnahmen, die du ergreifen kannst, um zum Verbot von Glyphosat beizutragen:Es ist wichtig, dass deine Vertreter:innen erfahren wie wichtig dir dieses Thema ist, damit sie dies vor der Abstimmung am 16. November bei der Europäischen Kommission deutlich machen können.Benutze dafür gerne unsereTeile unsere Posts in den sozialen Medien, um deine Unterstützung dort zu zeigen, wo sie von den politischen Entscheidungsträgern gesehen wird.Erzähle deinen Freunden, Angehörigen, Parkinson-Gruppen und anderen von dieser Kampagne, damit sie sich ebenfalls für ein Verbot von Glyphosat aussprechen können.