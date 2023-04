Frank Elstner nimmt an der German Open teil

Internationales Tischtennisturnier für an Parkinson erkrankte Menschen in Düsseldorf. Frank Elstner stellt sich dem Wettbewerb.

Im Mai 2023 wird Düsseldorf erneut zum Schauplatz einer großen Tischtennis-Veranstaltung. Dieses Mal stehen jedoch nicht die Profis im Fokus, sondern Menschen mit Parkinson. Der PingPongParkinson Deutschland e.V. und Borussia Düsseldorf veranstalten gemeinsam die Quooker PingPongParkinson German Open 2023 im Deutschen Tischtennis-Zentrum. Besonders erfreulich ist die Rekordbeteiligung von 200 Teilnehmerinnen und Teilnehmern aus 15 Nationen, darunter auch der bekannte Journalist und Showmaster Frank Elstner, der anlässlich seines 81. Geburtstags an dem Event teilnehmen wird.



Frank Elstner hat seine Parkinson-Diagnose vor vier Jahren öffentlich gemacht und unterstützt seitdem die Parkinson-Stiftung. Gemeinsam mit seinem Neurologen und seinem Physiotherapeuten sucht er nach Methoden, um den Verlauf der Erkrankung zu verlangsamen. Elstner, der in seiner Jugend bereits Tischtennis gespielt hat, freut sich darauf, bei dem internationalen Event mitzuspielen und zu sehen, was davon noch übrig geblieben ist.



Die German Open finden an vier Tagen von Christi Himmelfahrt bis Sonntag statt und umfassen insgesamt fünf Wettbewerbe in je drei Klassen. Die Teilnehmerinnen und Teilnehmer treten in Vorrunde, Hauptrunde und Trostrunde gegeneinander an. Neben dem sportlichen Wettkampf wird es auch eine Pressekonferenz geben, an der auch Frank Elstner teilnehmen wird.



Der PingPongParkinson Deutschland e.V. engagiert sich seit vielen Jahren im Para-Sport und mit sozialen Projekten in der Stadtgesellschaft. Nachdem sie in 2021 einen PingPongParkinson-Stützpunkt in Düsseldorf eingerichtet und große Zustimmung erfahren hatten, ist die erstmalige Durchführung der German Open eine große Freude für den Verein. Die Veranstaltung bietet eine großartige Gelegenheit für Menschen mit Parkinson, ihre Fähigkeiten und Leidenschaft für Tischtennis zu zeigen und sich mit anderen Betroffenen aus der ganzen Welt zu vernetzen.