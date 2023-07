CANNABIS UND PARKINSON

Linderung von motorischen Symptomen: Einige Untersuchungen haben gezeigt, dass die Verwendung von Cannabis bei Parkinson-Patienten zu einer Verbesserung der motorischen Symptome, wie z.B. Steifheit, Zittern und Bewegungsverlangsamung, führen kann. Die in Cannabis enthaltenen Verbindungen, insbesondere Tetrahydrocannabinol (THC), können eine entspannende und muskelentspannende Wirkung haben.

Kognitive Beeinträchtigung: Cannabis kann vorübergehende kognitive Beeinträchtigungen verursachen, wie z.B. Gedächtnisprobleme, Konzentrationsschwierigkeiten und verlangsamtes Denken. Diese Nebenwirkungen können insbesondere bei höheren THC-Konzentrationen auftreten.

Linderung von motorischen Symptomen: Eine randomisierte, placebokontrollierte Studie mit dem Titel „Cannabinoids for the Treatment of Movement Disorders“ wurde 2007 im Journal of Clinical Psychopharmacology veröffentlicht. Die Autoren kamen zu dem Schluss, dass Cannabinoide (einschließlich THC) bei einigen Parkinson-Patienten die motorischen Symptome verbessern könnten, aber weitere Forschung erforderlich sei.

Die Wirkung von Cannabis bei Parkinson ist ein aktives Forschungsgebiet, und es gibt verschiedene Erkenntnisse, die darauf hindeuten, dass Cannabis potenziell einige Vorteile für Menschen mit Parkinson haben könnte. Es ist jedoch wichtig anzumerken, dass weitere Studien erforderlich sind, um diese Ergebnisse zu bestätigen und die genauen Wirkungsmechanismen zu verstehen. Hier sind einige Erkenntnisse aus bisherigen Studien:Pro:[*]Verbesserung der Lebensqualität: Einige Patienten berichten von einer verbesserten Lebensqualität, einschließlich besserem Schlaf, reduzierter Schmerzen und einer Verringerung von Depressionen und Angstzuständen, nachdem sie Cannabis verwendet haben.[*]Neuroprotektive Wirkung: Es gibt Hinweise darauf, dass Cannabinoide, wie THC und Cannabidiol (CBD), eine neuroprotektive Wirkung haben könnten, was bedeutet, dass sie möglicherweise die Degeneration von Nervenzellen im Gehirn verlangsamen oder hemmen könnten. Dies könnte potenziell den Fortschritt der Parkinson-Krankheit verlangsamen.Contra:Bei der Verwendung von Cannabis zur Behandlung von Parkinson können verschiedene Nebenwirkungen auftreten.[*]Schwindel und Benommenheit: Cannabis kann Schwindelgefühle und Benommenheit verursachen, insbesondere wenn die Dosierung hoch ist oder der Patient empfindlich darauf reagiert. Dies kann das Gleichgewicht und die Koordination beeinträchtigen und das Sturzrisiko erhöhen.[*]Mundtrockenheit: Cannabis kann zu Mundtrockenheit führen, da es die Speichelproduktion verringern kann. Dies kann unangenehm sein und das Risiko von Karies oder anderen Mundproblemen erhöhen.[*]Blutdruckabfall: Cannabis kann zu einem vorübergehenden Blutdruckabfall führen, insbesondere wenn eine höhere Dosis verwendet wird. Bei Parkinson-Patienten, die bereits mit niedrigem Blutdruck zu kämpfen haben, kann dies zu Schwindel oder Ohnmacht führen.[*]Psychische Nebenwirkungen: Bei einigen Personen kann Cannabis psychische Nebenwirkungen auslösen, wie z.B. Angstzustände, Paranoia oder Stimmungsveränderungen. Menschen mit einer Vorgeschichte von psychischen Erkrankungen sollten besonders vorsichtig sein.Parkinson-Patienten, die Cannabis verwenden möchten, sollten dies nur in Absprache mit ihrem Arzt tun. Der Arzt kann über mögliche Nebenwirkungen informieren, die individuelle Verträglichkeit beurteilen und bei Bedarf die Dosierung anpassen. Es ist auch wichtig zu beachten, dass die Art des verwendeten Cannabis (z.B. Sorte, THC- und CBD-Gehalt) die Wahrscheinlichkeit und Schwere der Nebenwirkungen beeinflussen kann.Die Studienlage:Es sind weltweit zahlreiche Studien am Laufen,d ie die Wirkung von Cannabis bei Parkinson untersuchen.Diese zitierten Studien dienen nur als Beispiele und repräsentieren nicht den gesamten Umfang der Forschung zu diesem Thema.Wir werden deshalb im Parkinson Journal regelmäßig die aktuelle Studienlage beleuchten.Die oben genannten Vorteile von Cannabis gehen im Wesentlichen auf 3 Studien zurück:[*]Verbesserung der Lebensqualität: Eine Studie mit dem Titel „Cannabis for the Treatment of Parkinson’s Disease“ wurde 2020 in der Zeitschrift Neurotherapeutics veröffentlicht. Die Autoren berichteten, dass einige Patienten, die Cannabis zur Behandlung von Parkinson verwendeten, eine verbesserte Lebensqualität, einschließlich besserem Schlaf und reduziertem Schmerzempfinden, berichteten.[*]Neuroprotektive Wirkung: Eine Überprüfung von Studien zum Thema „Cannabinoids in Parkinson’s Disease“ wurde 2017 im Journal of Neurochemistry veröffentlicht. Die Autoren kamen zu dem Schluss, dass präklinische Studien vielversprechende Hinweise auf eine mögliche neuroprotektive Wirkung von Cannabinoiden bei Parkinson liefern, aber weitere Untersuchungen erforderlich seien.Hier sind einige Links, die weitere Informationen über die Wirkung und Nebenwirkungen von Cannabis bei Parkinson-Patienten bieten:Eine qualifizierte Suchanfrage bei Google ergibt 384.000 Treffer. Wie immer beí Google ist es besonders für den Laien schwierig, die Seriosität abzuschätzen.Gleichwohl kann man von der Reihenfolge der Trefferliste zumindest Rückschlüsse auf die Relevanz des jeweiligen Artikels zum Thema „Cannabis-vor und Nachteile“ herleiten.