Bayer verspricht mit neuer Zelltherapie Fortschritte bei Parkinson

Bayer, der deutsche Pharmariese, hat kürzlich Ergebnisse aus einer vielversprechenden klinischen Studie vorgelegt. Die Studie untersuchte die Wirksamkeit einer neuen Zelltherapie zur Behandlung von Parkinson, einer chronischen und fortschreitenden neurodegenerativen Erkrankung, die weltweit mehr als zehn Millionen Menschen betrifft.In klinischen Studien wird die Sicherheit und Wirksamkeit neuer Medikamente oder Therapien getestet. Diese Studien durchlaufen mehrere Phasen, beginnend mit Phase I, in der die Sicherheit des Medikaments bei einer kleinen Gruppe von Menschen untersucht wird, bis hin zu Phase III, in der die Wirksamkeit und Nebenwirkungen bei einer größeren Patientengruppe bewertet werden.Die aktuelle Studie von Bayer befindet sich in Phase I und hat gezeigt, dass die Zelltransplantation „machbar“ ist und dass transplantierte Zellen über einen Zeitraum von zwölf Monaten im Gehirn überleben und wachsen können. Diese vorläufigen Ergebnisse sind vielversprechend und haben Bayer dazu veranlasst, mit der Vorbereitung der Phase II der klinischen Studie zu beginnen.In dieser spezifischen Studie von Bayer wurden neue Zellen in das Gehirn von Parkinson-Patienten implantiert, um die Produktion von Dopamin zu stimulieren, einem Neurotransmitter, dessen Mangel zu den motorischen Symptomen der Erkrankung führt.Im Erfolgsfall könnte diese neue Therapie nicht nur die Symptome der Krankheit lindern, sondern auch die Progression der Krankheit verlangsamen oder sogar umkehren, was für Patienten, die derzeit nur Medikamente zur Kontrolle ihrer Symptome haben, eine bedeutende Verbesserung darstellen würde.Obwohl die Ergebnisse der Studie vielversprechend sind, sind Zelltransplantationen nicht ohne Risiken. Diese können immunologische Reaktionen, Infektionen oder unvorhersehbare Verhaltensweisen der transplantierten Zellen beinhalten. Zudem sind trotz positiver erster Studienergebnisse noch Jahre bis zur möglichen Zulassung zu erwarten.Bayer steht in einem starken Wettbewerb mit anderen Unternehmen im Bereich der Parkinson-Therapie. Wer zuerst ein heilendes Medikament entwickelt, könnte sich Umsätze in Milliardenhöhe sichern.