Innovative Kinderversorgung im Fokus

Kinder brauchen mehr als nur verkleinerte Technik. Sie brauchen Lösungen, die ihre Welt verstehen – bunt, flexibel, alltagstauglich und medizinisch fundiert. Mit der PR-Kinderserie bietet PARAVAN eine Modellreihe, die speziell auf die Bedürfnisse junger Nutzerinnen und Nutzer zugeschnitten ist. Ziel ist es, Kindern mit Bewegungseinschränkungen größtmögliche Selbstständigkeit, Bewegungsfreiheit und Teilhabe zu ermöglichen – von Anfang an und auf Augenhöhe.„Auch im Rollstuhl soll ein Kind seine Kindheit frei leben können“, betont Stefan Ludwig, Leiter Rollstuhlsysteme der Paravan GmbH. „Unsere Rollstühle sind keine geschrumpften Erwachsenenmodelle, sondern komplett auf die Welt der Kinder zugeschnitten – funktional, spielerisch und mit viel Liebe zum Detail“.Die Kinderrollstühle PR 35 und PR 35 S sind das Ergebnis intensiver Entwicklungsarbeit mit sozialpädiatrischen Zentren, Ärzten und Familien. Sie kombinieren kompakte Maße mit multifunktionalen Lösungen wie Steh-, Liege-, Kantel- und Hubfunktionen – für mehr Teilhabe und Selbstständigkeit im Alltag. Dank des mitwachsenden Sitzkonzepts (K110/K120) lassen sich die Modelle individuell anpassen und begleiten Kinder über viele Jahre hinweg. Die elektrische Stehfunktion im PR 35 S fördert nicht nur die Eigenständigkeit, sondern unterstützt gezielt therapeutische Ziele – vom Kreislauftraining bis zur Muskeldehnung.Einen anderen Ansatz verfolgt der PR 25: Mit seiner besonders tief absenkbaren und nach vorn verfahrbaren Sitzeinheit erleichtert er den selbstständigen Ein- und Ausstieg erheblich – ohne Kletterpartien oder aufwendiges Umsetzen. Das eröffnet neue Freiräume, insbesondere in sozialen Alltagssituationen: Kinder können sich beispielsweise im Kindergarten barrierefrei am Boden bewegen, mit anderen spielen und aktiv am Gruppengeschehen teilnehmen – nicht nur dabei sein, sondern mittendrin.Ob Feen-Lila, Dino-Grün oder Schlumpf-Blau – bei der Gestaltung haben die Kinder das letzte Wort. „Es ist wichtig, dass das Kind sagen kann: Das istRollstuhl“, betont Reha-Kind-Berater Matthias Enneper. Gemeinsam mit seinem Kollegen Simon Derrer steht er auf dem rehaKIND-Kongress in Dortmund für den persönlichen und fachlichen Austausch bereit. Für Simon Derrer ist die Präsenz vor Ort ein zentrales Anliegen: „Mitgestalten statt nur beobachten“, bringt er es auf den Punkt. Der Kongress bietet die Gelegenheit, die Bedürfnisse von Kindern mit Behinderungen multiprofessionell zu verstehen – gemeinsam mit Ärzten, Therapeuten, Rehafachhändlern und Eltern. „Unsere Kinderrollstühle PR 25, PR 35 und PR 35 S sind dafür gemacht, Teilhabe konkret erlebbar zu machen. Genau das möchten wir in Dortmund zeigen – im direkten Austausch, mit realen Anwendungen und in echter Nähe.“Was das in der Praxis bedeutet, zeigt ein Beispiel aus dem vergangenen Dezember: Kurz vor Weihnachten wurde ein PR 35 mit extra schmalem K110-Sitz für ein elfjähriges Mädchen ausgeliefert – 77 Zentimeter groß, kleinwüchsig, bislang mit einem Aktivrollstuhl unterwegs. Der neue Elektrorollstuhl eröffnet ihr nun neue Möglichkeiten: mehr Selbstständigkeit im Schulalltag, Flexibilität im Klassenzimmer und Interaktion auf Augenhöhe. Eine Maßanfertigung im wahrsten Sinne – passgenau, funktional, mit therapeutischem Mehrwert., Halle 2, Stand H2-40, in den Dortmunder Westfalenhallen. Erleben Sie die PARAVAN PR-Kinderrollstühle vor Ort und kommen Sie mit unseren Experten ins Gespräch. Der rehaKIND-Kongress bringt Fachleute aus Medizin, Therapie, Technik und Selbsthilfe mit Familien und Betroffenen zusammen – drei Tage intensiver Austausch, aktuelle Versorgungstrends, rechtliche Neuerungen und eine Fachausstellung mit konkreten Anwendungsmöglichkeiten.