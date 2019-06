Feiern wie die Bayern

Tischdecken, Tellern, Servietten und Girlanden im typischen blau-weißem Rautendesign schaffen. Bei Papstar, dem führenden Anbieter für Einmalgeschirr und Serviceverpackungen in Europa, finden Wies‘n-Fans neben Tischdecken, Tellern und Servietten auch ein umfassendes Sortiment an passenden Dekorationsartikeln. Flaggen- und Wimpelketten, Wabenbälle, Luftballons, Festgirlanden und Dekofächer verleihen dem Raum sofort Oktoberfest-Atmosphäre. Deko-Accessoires wie Streuschmuck zum Thema Oktoberfest, Trachten- und Dirndl-Hängedekorationen oder Kreppbänder in „bayrisch blau“ runden das Ambiente gekonnt ab. Zum zünftigen Wies‘n-Look passen auch Teller und Schalen aus nachwachsenden Rohstoffen der nachhaltigen Marke Papstar pure. Die Teller in verschiedenen Formen und Größen aus Zuckerrohr oder Palmblatt bestechen vor allem durch ihren puristischen Look, die angenehme Haptik und ihre Stabilität. Einmalbesteck aus ungebleichtem Holz ergänzt die rustikale Anmutung ideal. Das dafür verwendete Holz stammt aus nachhaltiger Forstwirtschaft und ist FSC-zertifiziert.Alle Artikel können unter www.papstar-shop.de bequem bestellt werden und werden innerhalb von 48 Stunden ausgeliefert.