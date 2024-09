Pacossieren® als Erfolgsrezept

Die Herausforderungen in der Gastronomie sind zahlreich, die Lösung kann jedoch ganz einfach sein: Mit Hilfe des Pacojet lassen sich die Abläufe in der Profiküche so optimieren, dass die Effizienz erheblich gesteigert, Kosten gesenkt und neue Einnahmequellen generiert werden.



Vorbereiten, tiefkühlen, pacossieren®: Durch die drei einfachen Schritte bei der Lebensmittelzubereitung mit dem Pacojet sparen Köchinnen und Köche wertvolle Zeit. Die Vorbereitung der zu pacossierenden® Lebensmittel ist denkbar simpel, denn frische Zutaten werden in einen Pacossier®-Becher gefüllt und für mindestens 24 h bei -20 °C tiefgefroren. Dieses einfache und schnelle Mise en Place ist zeitlich absolut flexibel, unabhängig von der Produktion und kann jederzeit erledigt werden, um Pufferzeiten in der Küche zu füllen.



Erst bei Bedarf werden die Lebensmittelzubereitungen verarbeitet. Dabei spielt es keine Rolle, wer beim Pacojet den Knopf drückt – durch die benutzerfreundliche Handhabung kann das Gerät nach minimaler Einarbeitungszeit von jedem Mitarbeiter in der Küche bedient werden. So bleibt auch bei Personalmangel die Konsistenz und Qualität der Speisen gewährleistet und während der Pacojet allein arbeitet, kann sich das Küchenteam anderen Dingen widmen.



Reduzierung manueller Arbeit



Egal ob Apéro, Vorspeise Hauptgericht oder Dessert – der Pacojet produziert alles von Aufstrichen, Konzentraten, Pürees, Mousses, Suppen, Drinks bis zu Eiscreme und Sorbet. Dabei kann er eine Vielzahl von Zubereitungsschritten übernehmen und ermöglicht es, manuelle Arbeit zu reduzieren. Zeitintensive Aufgaben sind beim Pacossieren® überflüssig, weil Lebensmittel mikrofein püriert werden und das Küchenteam weder schälen, mixen, passieren, Strunke entfernen noch durch ein Sieb streichen muss.



Maximale Nutzung von Zutaten



Auch Lebensmittelteile, die oft als Müll oder Rest gesehen werden, können eine wertvolle Zutat sein und in die Speiseproduktion einfliessen. Der Pacojet ist das ideale Werkzeug, um das Maximum aus den Zutaten herauszuholen – denn Pacossieren® macht die vollständige Verarbeitung eines Produkts zum Kinderspiel. Durch das Mikropürieren werden aus hochwertigen Geschmacks- und Nährstoffträgern wie Gemüsestrünken, Obstschalen, Fisch- und Fleischabschnitten oder Kräuterstilen qualitativ hochwertige Speisen – die Farbe und der Geschmack der Lebensmittel wird hierbei sogar intensiviert.



Von der Wurzel zum Blatt



So können aus einem Brokkoli-Strunk eine tiefgrüne Suppe, aus einem Ananasstrunk ein erfrischendes Sorbet, aus Fischabschnitten eine Farce und aus Karottengrün ein Pesto oder Öl hergestellt werden. Mit dem Pacojet finden sich Gastronominnen und Gastronomen automatisch in einer Win-win-Situation wieder, denn sie sparen bei den Lebensmittelkosten und optimieren ihren Wareneinsatz. Gleichzeitig können sie einzigartige Aromen und Texturen auf die Speisekarte bringen, die ihre Gerichte unverwechselbar machen.



Food-Upcycling: Überschüsse in Gewinn verwandeln



Durch das Pacossieren® können Köchinnen und Köche nicht nur Lebensmittel auf einfachste Weise ganzheitlich verarbeiten, sondern auch Überschüsse in Gewinne verwandeln. Egal ob das Küchenteam zu viele Zitronenscheiben geschnitten hat, eine zu grosse Menge Brot eingekauft wurde und am Ende des Tages Karotten-Abschnitte übrig sind: Mit dem Pacojet können daraus qualitativ hochwertige neue Speisen produziert werden. Aus Brotresten kann eine Masse für Brotchips, Krusten oder einen Aufstrich entstehen, Zitronenscheiben werden zu Sorbet, Eistee, Ganache oder Gel verarbeitet und aus Karotte wird ein Suppenkonzentrat oder Püree hergestellt.



Überproduktion vermeiden



Bei Bedarf wird genau die Menge pacossiert®, die für den Service gebraucht wird. Denn mit dem Pacojet werden ganze Portionen oder Zehntelportionen verarbeitet. Der Rest wird im Pacossier®-Becher wieder tiefgefroren. Durch diese präzise Portionskontrolle entsteht keinerlei Überproduktion in der Küche.



Nachhaltiges Einkaufen



Tiefgefrorene Lebensmittelzubereitungen im Pacossier®-Becher sind lange haltbar. Daher können saisonale und regionale Produkte eingekauft, diese Marktfrische konserviert und erst bei Bedarf serviert werden. So müssen keine teuren Produkte ausserhalb der Saison und mit weitem Transportweg bezogen werden. Die Kosten über die verwendeten Lebensmittel behält der Gastronom dabei immer unter Kontrolle, denn es entsteht kein Druck, diese sofort zu verkaufen.



Der Pacojet kann für jeden Betrieb – vom Café über den Landgasthof bis zum Fine Dining Restaurant – zur zuverlässigen Ergänzung des Küchenteams werden. Die einzigartige Verarbeitungsweise, Flexibilität, Zeitersparnis sowie die einfache Bedienung sind unschlagbare Vorteile, die bei der Standardisierung und Optimierung von Küchenabläufen unterstützen. Der clevere Einsatz des Pacojets ist zudem die perfekte Möglichkeit, nachhaltig zu kochen, durch Lebensmitteleffizienz Kosten zu sparen und neue kulinarische Massstäbe zu setzen.

