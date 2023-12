Pacojet 4 – zuverlässiger Partner für mehr Effizienz in der Küche

Seit der Lancierung des Pacojet 4 arbeiten bereits zahlreiche begeisterte Köchinnen und Köche mit der neuen Gerätegeneration. Und egal ob im Fine Dining Restaurant, im Landgasthaus, im Café oder in der Bar: Der Pacojet 4 ermöglicht mit seinen innovativen Funktionen und seiner leichten Bedienung herausragende Ergebnisse bei maximaler Produktivität. Gleichzeitig macht er das Reduzieren von Food Waste ganz einfach.



Pacossieren® im Landgasthaus



Jörg Plumbohm, Inhaber von «Plumbohm gasthaus und catering» in Barterode, hat mit dem Pacojet 4 in seine kulinarische Weiterentwicklung investiert. «Der Pacojet gehört für mich in die moderne deutsche Küche und ich setze ihn vielseitig ein». Plumbohm ist begeistert von den Vorteilen des Pacossierens® in seinem Betrieb: Kein Aufmontieren von Saucen, geschmacksintensive ultrahochwertige Desserts, farbintensive Suppen und Saucen sowie effizientes Arbeiten, da portionsweise pacossiert® und viel Zeit im à la carte Geschäft gespart wird.



Optimierung von Küchenabläufen



Im Café «Oni & Lu» in Villingen-Schwenningen nutzt Inhaberin Luisa Zerbo ihren Pacojet 4 für das Brunch- und Dessertangebot – von Brioche French Toast mit Himbeer-Schokoladen-Eis bis zu feinem Hummus, dessen Zubereitung ohne Pacojet sehr zeitintensiv und aufwändig war. Durch das Pacossieren® hat sich der Herstellungsprozess des Hummus wesentlich vereinfacht und verschnellert und führt zu einem noch besseren Ergebnis. Möglich macht das u.a. die automatische Wiederholfunktion des Pacojet 4. Mit dieser Einstellung können Köchinnen und Köche bei maximaler Zeitersparnis bis zu 10-mal wiederholt pacossieren® und besonders cremige Konsistenzen erzielen. Die Bedienung des Geräts ist dabei ganz einfach, denn der große Touchscreen des Pacojet 4 garantiert eine intuitive Benutzerführung und animierte Hilfestellung. «Der Pacojet 4 optimiert die Abläufe bei uns und steigert die Qualität der Produkte», fasst Zerbo zusammen. Pacossieren® ermöglicht es dem Team im «Oni & Lu» auch, Food Waste zu vermeiden. «Wir müssen viel weniger Brot und Kräuter wegwerfen, weil wir die Reste zu Baba Ganoush und Kräuterölen weiterverarbeiten.»



Schnell, leise und effizient



Auch im Fine Dining Restaurant «Rechberg 1837» in Zürich unterstützen die innovativen Geräteeinstellungen des Pacojet 4 bei den individuellen Anforderungen im Betrieb. Eiscremes werden mit dem Pacojet 4 extrem schnell verarbeitet, denn Rezepte mit hohem Fett- und Zuckergehalt können mit Hilfe des neuen Jet®-Modus in 90 Sekunden pacossiert® werden. Damit steigt die Produktivität in der Küche. «Der Pacojet 4 ist auch wesentlich leiser und eignet sich perfekt für die Arbeit in unserer offenen Küche», sagt Mit-Inhaber Carlos Navarro.



Pacojet 4 in der Barwelt



Kaltextraktion von Aromen, Aufgüsse, Mixen, Entsaften und die Herstellung von Luxury Frozen Drinks – dank der einfachen Handhabung des Pacojet 4 kann Denis Lungu, Mit-Inhaber und Bartender der Zürcher Bar «Elisaburg» seine Ideen ganz leicht umsetzen. Die Komponenten aus dem Pacojet behalten den reinen Geschmack der Zutaten, die normalerweise durch den Extraktionsprozess verändert werden. «Wenn ich einen Sirup frisch herstellen wollte, brauchte ich sonst einen Blender, einen Kocher, einen Extraktor – mit dem Pacojet mache ich alles mit einem Gerät und erhalte ein Ergebnis von bester Qualität». Und auch die Möglichkeit, Frozen Drinks auf höchstem Niveau zu kreieren ist für Denis Lungu unschlagbar – egal ob Frozen Pina Colada, Frozen Blueberry Sour oder Frozen Olive. Praktisch: Die Einstellungen von Rezeptfavoriten können direkt auf dem Pacojet 4 gespeichert werden.



Noch mehr Einsatzmöglichkeiten mit dem Coupe Set



Tatar schneiden, Nüsse hacken oder aromatisierte Sahne aufschlagen: Mit dem Coupe Set Pacojet 4 können Köchinnen und Köche auch nicht gefrorene Lebensmittel für Mise en place oder à la minute verarbeiten. Das Coupe Set Messer ermöglicht die schnelle und einfache Herstellung von Tatar aller Art – egal ob klassisch aus Rind, aus Thunfisch, Karotten oder Rote Bete – sowie von Farcen, Frischkäse, Guacamole oder Dips. Mit der Schlagscheibe lassen sich z. B. weiche Butter oder Sahne in allen möglichen Geschmacksrichtungen aufschlagen.



Alle detaillierten Referenzgeschichten finden Sie unter pacojet.com/Referenzen.