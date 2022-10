Mit unvergesslicher Qualität brillieren – der neue Pacojet 4

Der Launch des Pacojet 4 eröffnet ein neues Kapitel in der Erfolgsgeschichte des Unternehmens Pacojet. 30 Jahre Erfahrung im Pacossieren® gepaart mit Ingenieurs Know-How und höchstem Präzisionshandwerk aus der Schweiz haben zu einem Quantensprung der Technologie geführt. An der einzigartigen Funktionsweise des Kochsystems hat sich zwar nichts geändert: Frische, tiefgefrorene Lebensmittelzubereitungen werden ohne Auftauen mit Überdruck mikropüriert. So kann aus marktfrischen Zutaten eine grenzenlose Vielfalt an hochwertigen Gerichten hergestellt werden – Sorbets, Eiscremes, Farcen, Mousses, Suppen, Konzentrate, Teige, Massen, Drinks, Buttermischungen, Dips u.v.m. Das neuste Pacojet Modell geht jedoch noch besser auf die Kundenbedürfnisse ein und ist eine echte Innovation in puncto Bedienung, Geräteeinstellungen und Design.Die innovativen Geräteeinstellungen des Pacojet 4 unterstützen Köchinnen und Köche bei den individuellen Anforderungen Ihres Betriebs – ein effizientes Pacossier®-Erlebnis ist dabei garantiert. Pacojet-Nutzer können neu zwischen Pacossieren® im klassischen Pacossier®-Modus in 4 Minuten oder im neuen Jet®-Modus in 90 Sekunden wählen. Mit dem Jet®-Modus lassen sich bestimmte Rezepte mit einem hohen Fett- und Zuckergehalt (z. B. Eiscremes) extrem schnell verarbeiten. So steigt die Produktivität in der Küche. Auch für die Herstellung von Speisen mit besonders luftiger und cremiger Konsistenz bietet der Pacojet 4 eine einfache Lösung. Mit dem neuen Modell können Köchinnen und Köche bei maximaler Zeitersparnis sogar bis zu 10-mal wiederholt pacossieren®.Der Pacojet 4 bietet eine praktische Nutzerführung und Standardisierung von Arbeitsabläufen: Eine ganz intuitive Bedienung und animierte Hilfestellung werden durch den großen Touchscreen des neuen Modells ermöglicht. Das Speichern und Abrufen der Einstellungen zur Verarbeitung von Rezeptfavoriten erhöht die Effizienz in der Küche zusätzlich. Die neuen Detektierfunktionen des Pacojet 4 helfen bei der korrekten Handhabung des Geräts und schützen es vor Schäden. Die Verbindung des Kochsystems via WiFi ermöglicht dem Service-Center eine schnelle und einfache Fehlerquellenermittlung. Darüber hinaus lässt sich der neue Pacojet 4 ganz einfach in zwei Stufen und mit speziellen Pacojet Reinigungs-Tabs reinigen. Und weil die neue Pacojet Generation besonders leise pacossiert® und so die Geräuschkulisse gering bleibt, eignet sich das Gerät auch bestens für die Zubereitung von Speisen in offenen Küchen.Anlässlich des 30-jährigen Jubiläums zeigt sich nicht nur der neue Pacojet, sondern der gesamte Pacojet Marken-Auftritt in einem frischen Look. Die Gestaltung des jungen, prägnanten Logos repräsentiert den Pacossier®-Prozess sowie den Innovationsgeist und die professionelle Lebendigkeit des Unternehmens. Die rot-schwarze Farbwelt stellt gleichzeitig sicher, dass der Bezug zum vorherigen Logo nicht verloren geht. Der neue Claimrückt die langjährige Erfahrung, Expertise und den Qualitätsanspruch von Pacojet ins Zentrum.Pacojet geht auch neue Wege mit einer komplett umgestalteten und kundenorientierten Website als Dreh- und Angelpunkt der Kommunikation. Auf pacojet.com tauchen Website-Besucher in die attraktive digitale Welt des Pacossierens® ein, in der sie alle Informationen rund um Pacojet, zahlreiche Inspirationen, Rezepte, Event-Daten und Videos finden. Und nicht zuletzt können Kunden aus Deutschland, Österreich und der Schweiz nun auch alle Pacojet Produkte im integrierten Online-Shop bestellen oder Händlerdemos anfragen.