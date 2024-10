Internationale Pacojet Challenge 2024

Anfang Oktober fand ein kulinarisches Highlight der Firma Pacojet in Bern statt: Das mit Spannung erwartete Finale der Pacojet Challenge 2024. Nach Monaten intensiver Vorbereitungen und regionaler Vorrunden in Kanada, Norwegen, Dänemark und Italien standen sich die Finalisten dieser vier Länder in der Schweiz am Herd gegenüber. Am Ende konnte sich Luca Tartaglia aus Italien mit einer meisterhaften Performance durchsetzen und den Titel des Pacojet Challenge Champions 2024 «erpacossieren®».



Ein Wettkampf auf höchstem Niveau



Nachdem 2023 die erste erfolgreiche Pacojet Challenge mit Kandidatinnen und Kandidaten aus dem deutschsprachigen Raum stattfand, hat die Firma Pacojet den Wettbewerb dieses Jahr in Zusammenarbeit mit ihren Partnern auf ein internationales Level gehoben. Die Herausforderer waren ambitionierte und leidenschaftliche Köche aus vier Ländern, die ihr kulinarisches Können unter Beweis stellten und ihr gastronomisches Geschick zeigten – im Mittelpunkt stand dabei der Pacojet als unverzichtbares Werkzeug in der Profiküche. Als Sieger der Vorrunden in Kanada, Norwegen, Dänemark und Italien gingen die Köche hervor, die beim Lösen der Aufgaben rund um das Pacossieren® herausstechen konnten und in den Wettbewerbsbereichen Kreativität, Zeitoptimierung, Kostenersparnis und nachhaltiges Arbeiten mit dem Pacojet überzeugten.



Talente der internationalen Gastroszene in Bern



Raffaele Stea, Chef Patissier im Canoe Restaurant & Bar in Toronto, Andrea Selvaggini, Chefkoch im Restaurant Savage in Oslo, Luca Tartaglia, Chefkoch und Teilhaber in der Pierre Trattoria Sartoriale in Treviso sowie Milton Addison Abel II, Koch in der ISS Kantine in Kopenhagen waren die Gewinner der lokalen Challenges und trafen sich zum Wett-Pacossieren® in Bern.



Am ersten Tag des Finales der Pacojet Challenge 2024 stand alles im Zeichen der Vorbereitung, sodass die Teilnehmer die Gelegenheit hatten, ihre Pacossier®-Becher zu füllen und das Fundament für ihre Kreationen zu schaffen. Im Anschluss dazu fand ein spannender Workshop rund um das Pacossieren® statt: Mixologist Matteo Moscatelli nahm die Teilnehmer mit in die Welt der Bar und kreierte innovative Drinks mit Hilfe vom Pacojet, wobei jeder Drink eine Spezialität des jeweiligen Landes beinhaltete.



Kulinarische Spitzenleistungen vor hochkarätiger Jury



Das Finale, das in der Showküche der Welle7 in Bern ausgetragen wurde, bot ein wahres Spektakel der Kochkunst mit den vier aussergewöhnlichen Köchen unterschiedlichster kulinarischer Herkünfte, die ihre innovativen Ideen zur Arbeit mit dem Pacojet präsentierten. Unter den Augen der hochkarätigen Jury, bestehend aus Genussaktivist Andrin Willi, ehem. Kochweltmeister Mario Garcia, dem Teammanager der Schweizer Kochnationalmannschaft Marco Steiner sowie Verlagsleiter Tobias Hüberli vom Magazin Salz und Pfeffer, bereiteten die Finalisten einen Hauptgang live zu und nutzen dabei alle kreativen Möglichkeiten der Arbeit mit dem Pacojet. Dabei triumphierte Luca Tartaglia aus Italien und sicherte sich den begehrten Titel als Pacojet Challenge Champion 2024. Sein Gericht Topinambur-Risotto mit karamellisierten Birnen an einer Senfkörner Soße überzeugte durch Innovation, Geschmack und technische Perfektion, die er mit seinem Küchenhelfer Pacojet 4 erfolgreich umsetzen konnte.

