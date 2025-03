Der Pacojet 4 – das Erfolgsrezept für die Profiküche

Der Pacojet 4 steht für über 30 Jahre Erfahrung im Pacossieren®, gepaart mit Schweizer Ingenieurskunst und Präzisionshandwerk. Die bewährte Funktionsweise bleibt unverändert: Frische, tiefgefrorene Lebensmittel werden ohne Auftauen mikropüririert – für eine grenzenlose Vielfalt an Gerichten wie Sorbets, Eiscremes, Farcen, Mousses, Suppen, Konzentrate, Teige, Massen, Drinks, Buttermischungen oder Dips. Der Pacojet 4 bietet zusätzliche Optimierungen in Bedienung, Einstellungen und Design.Mit dem Jet®-Modus pacossiert® der Pacojet 4 bestimmte Rezepte mit hohem Fett- und Zuckergehalt (z. B. Eiscremes) in nur 90 Sekunden. Alternativ steht der klassische Modus mit 4 Minuten zur Verfügung. Bis zu 10 Wiederholungen sorgen für besonders luftige und cremige Konsistenzen. Diese Flexibilität steigert die Produktivität in der Küche.Der große Touchscreen führt intuitiv durch die Bedienung und ermöglicht das Speichern von Rezeptfavoriten. Die Detektierfunktion hilft bei der korrekten Handhabung und schützen das Gerät. Via WiFi können Störungen schnell diagnostiziert werden. Die zweistufige Reinigung mit Pacojet Tabs ist einfach und effizient. Dank der leisen Arbeitsweise eignet sich der Pacojet 4 auch für offene Küchen.Die Herausforderungen in der Gastronomie sind zahlreich, die Lösung kann jedoch ganz einfach sein: Mit Hilfe des Pacojet lassen sich die Abläufe in der Profiküche so optimieren, dass die Effizienz erheblich gesteigert, Kosten gesenkt und neue Einnahmequellen generiert werden. Vorbereiten, tiefkühlen, pacossieren®: Durch die drei einfachen Schritte bei der Lebensmittelzubereitung mit dem Pacojet sparen Köchinnen und Köche wertvolle Zeit. Die Vorbereitung der zu pacossierenden® Lebensmittel ist denkbar simpel, denn frische Zutaten werden in einen Pacossier®-Becher gefüllt und für mindestens 24 h bei -20 °C tiefgefroren. Dieses einfache und schnelle Mise en Place ist zeitlich absolut flexibel, unabhängig von der Produktion und kann jederzeit erledigt werden, um Pufferzeiten in der Küche zu füllen. Erst bei Bedarf werden die Lebensmittelzubereitungen verarbeitet. Dabei spielt es keine Rolle, wer beim Pacojet den Knopf drückt – durch die benutzerfreundliche Handhabung kann das Gerät nach minimaler Einarbeitungszeit von jedem Mitarbeiter in der Küche bedient werden. So bleibt auch bei Personalmangel die Konsistenz und Qualität der Speisen gewährleistet und während der Pacojet allein arbeitet, kann sich das Küchenteam anderen Dingen widmen.Warum Pacojet ein Erfolgsrezept ist, wird Kundinnen und Kunden in einer informativen Veranstaltungsform durch Pacojet Experten erlebbar gemacht. So können sich Gastronomen und Gastronominnen, die zwar schon von Pacojet gehört haben, aber noch nicht mit dem Gerät arbeiten, ab jetzt bei kostenlosen «Pacossieren® Live» Events von den Vorteilen des Pacojets überzeugen – praxisnah und interaktiv. Mehr Informationen auf: Pacossieren® Live (pacojet.com) Pacojet präsentiert in Zusammenarbeit mit Nordcap die Pacojet-Nordcap Station – eine innovative Lösung für mehr Ergonomie und optimierte Arbeitsabläufe in der Profiküche. Dank umschaltbarer Kühl-/Tiefkühlschubladen für die ideale Becheraufbewahrung, integrierter Steckdosen für den direkten Anschluss des Pacojets und spezieller Einlagebleche für sicheren Halt der Becher wird das Arbeiten noch effizienter. Die Pacojet-Nordcap Station reduziert Laufwege, verbessert die Organisation und steigert die Produktivität – ideal für Hotellerie, Gastronomie, Betriebsrestaurants, Care-Bereiche, Großverpflegung und Catering.Im Vorfeld der Internorga 2025 hat Pacojet einen Wettbewerb ins Leben gerufen, bei dem der älteste Pacojet im DACH-Raum gesucht wurde. Der Gewinner darf sich über einen brandneuen Pacojet 4 freuen. Die feierliche Preisübergabe findet am ersten Messetag, dem 14. März 2025 an unserem Messestand in Halle 7, Stand 219, statt.Wie jedes Jahr sind wir stolz darauf, dem zweitplatzierten des Next Chef Awards einen Pacojet zu überreichen.