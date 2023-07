Coupe Set Pacojet 4: Für noch mehr Einsatzmöglichkeiten

Seit der Lancierung der neuen Gerätegeneration im Herbst 2022 arbeiten bereits zahlreiche begeisterte Kunden mit dem Pacojet 4. Er überzeugt mit seinen innovativen Funktionen, allen voran der Jet®-Mode, mit dem bestimmte Rezepte in nur 90 Sekunden pacossiert® werden können, seiner leichten und sicheren Bedienung sowie dem edlen Design.Mit dem Pacojet werden frische, tiefgefrorene Lebensmittelzubereitungen ohne Auftauen mit Überdruck mikropüriert. So kann aus marktfrischen Zutaten eine grenzenlose Vielfalt an Gerichten hergestellt werden – Sorbets, Eiscremes, Farcen, Mousses, Suppen, Konzentrate, Teige, Massen, Drinks, Buttermischungen, Dips u.v.m.Das Coupe Set erweitert die Bandbreite an Einsatzmöglichkeiten des Pacojet 4 über das Pacossieren® hinaus. Denn mit dem Coupe Set Messer und der Schlagscheibe können auch nicht gefrorene Lebensmittel für Mise en place oder à la minute verarbeitet werden. Egal ob Schokolade und Nüsse hacken, Fleisch, Fisch, Gemüse und Kräuter zerkleinern oder Sahne aufschlagen: Das einzigartige Pacojet-Funktionsprinzip führt das Messer bzw. die Schlagscheibe von oben nach unten und verarbeitet Frischeprodukte damit absolut schonend und gleichmäßig zu Top-Ergebnissen.Das Coupe Set Messer ermöglicht die schnelle und einfache Herstellung von Tatar aller Art – egal ob klassisch aus Rind, aus Thunfisch, Karotten oder Rote Bete – sowie von Farcen, Frischkäse, Guacamole oder Dips. Mit der Schlagscheibe lässt sich z.B. weiche Butter mit allen möglichen Geschmacksrichtungen aufschlagen. So entstehen aromatische Kräuterbutter, Preiselbeer-Butter oder Röstzwiebel-Butter, mit denen dem Gast das gewisse Etwas geboten werden kann. Ebenfalls eignet sich die Schlagscheibe perfekt für die Herstellung von leichten Mikrowellen-Biskuits, luftigen Baisers und cremigen Früchte-Mousses. Zahlreiche Rezeptinspirationen für die Verwendung des Coupe Sets finden Sie auf pacojet.com/Rezepte.Das Coupe Set Pacojet 4 beinhaltet ein Coupe Set Messer, eine Schlagscheibe und eine Messerzange und ist ausschliesslich mit dem Pacojet 4 kompatibel. Es kann ab sofort im Webshop auf pacojet.com oder im Fachhandel bestellt werden.