Sympathisch, authentisch, inspirierend

Crossmediale Kampagne für Marktübernahmen und -eröffnungen der EDEKA Minden-Hannover

Die größte Regionalgesellschaft der EDEKA-Gruppe, die rund 1.500 Einzelhandelsmärkte unter ihrem Dach vereint, beauftragte PAC mit der Entwicklung einer emotionalen Kampagne zur Begleitung von Marktübernahmen und -neueröffnungen an verschiedenen Standorten. Das Resultat begeistert.



Wie lassen sich die Vorteile der EDEKA wie Qualität, Frische, Sortimentsvielfalt und Regionalität authentisch kommunizieren? Wie gelingt es, sich abzuheben und die Aufmerksamkeit auf das breite Leistungsspektrum eines EDEKA-centers zu lenken? Welche Medien eignen sich zur Ansprache einer breiten Zielgruppe, die in der Vergangenheit woanders eingekauft hat? Welche Botschaften machen nicht nur neugierig, sondern inspirieren potenzielle Kunden, sich langfristig für EDEKA zu entscheiden? Und wie können die Mitarbeiter vor Ort in die Kampagne involviert werden und als Sympathieträger fungieren?



Dieser Fragestellung widmeten sich die Content- und Grafikexperten der PAC und erarbeiteten eine emotionale, ganzheitliche Kampagne, die eine Vielzahl unterschiedlicher Marketing- und Kommunikationsinstrumente spielt und damit flexibel und jederzeit erweiterbar ist. Wochenlang wurde konzipiert, designt, fotografiert, gefilmt und getextet, um die Zielgruppe an möglichst vielen Touchpoints zu erreichen. Die Ergebnisse sprechen für sich: Die Neueröffnungen der EDEKA-center in Berlin Spandau und Lilienthal bei Bremen waren große Erfolge. Weitere Eröffnungen sind in Vorbereitung. Wir freuen uns darauf!



Made by PAC: Idee, Konzept und Umsetzung von Landingpage, Social Media Kampagne, Fotos, Videos, Großflächenplakate, Banner, Ganzsäulen, Fahnen, Floorminder, Anzeigen, Handzettel, Postkarten, Give-aways, LED-Bikes, Mall-TV-Animation und Promotion-Bekleidung