Nachwuchsförderung wird bei PAC großgeschrieben

Den Nachwuchs zu fördern und junge Menschen am großen Erfahrungsschatz der Agentur teilhaben zu lassen, ist seit Jahren bewährte Praxis bei PAC. Ein besonderer Fokus liegt hierbei auf den IHK-Ausbildungsberufen Mediengestalter/-in Digital + Print, Mediengestalter/in Bild + Ton sowie Kaufmann/-frau für Marketingkommunikation. Ergänzt wird dieses Angebot um Praktikumsplätze für Schüler/-innen und Studierende.



Am 1. August starten zwei Auszubildende zum Mediengestalter Digital + Print sowie Bild + Ton ihre beruflichen Karrieren bei PAC. Sie werden komplettiert von einer dritten Auszubildenden, die sich bereits im zweiten Lehrjahr befindet.



Qualifizierte Ausbilder sind ein Muss und absolute Voraussetzung für das Ziel der renommierten Full Service Agentur, dem zunehmenden Fachkräftemangel mit einem professionellen Ausbildungskonzept entgegenzuwirken. Ohne sie wäre Nachwuchsförderung nicht möglich. Isabell Kahlke und Moritz Mucker haben selbst vor Jahren die IHK-geprüften Ausbildungen durchlaufen und können inzwischen auf umfangreiche Berufserfahrung in ihren jeweiligen Tätigkeitsfeldern zurückgreifen. Unterstützt wird das Ausbilderduo durch Kolleginnen und Kollegen aus dem Grafik- und Bewegtbildteam, die mit ihren unterschiedlichen Kompetenzen dazu beitragen werden, dass Ausbildung bei PAC auf höchstem Niveau erfolgt.



Das gesamte Team der PAC freut sich auf die neuen Kolleginnen und Kollegen und heißt sie herzlich willkommen!