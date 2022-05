„Mein EAM AutoStrom“

Das E-Auto günstig und mit 100% Ökostrom zu Hause zu laden ist ganz einfach – mit dem AutoStrom der EAM. Wie das geht, beschreibt das von PAC realisierte Erklärvideo.

Die Geschichte beginnt im Kopf. Mit einer Idee. Aus der Idee entwickelt sich ein Konzept, dann ein Storyboard, schließlich der Film. Animiert, in 2D, mit Ton. Die Botschaft: Tanken mit Strom lohnt sich, wenn man weiß, wie man in den Genuss eines günstigen Autostromtarifs kommt.



Mit dem Erklärvideo „Mein EAM AutoStrom“ visualisiert der regionale Energiepartner EAM die drei Schritte, die nötig sind, um in den Genuss des preiswerten und ökologischen Autostroms zu kommen. Das Video ist auf der Website und auf dem Youtube-Kanal des Stromversorgers zu finden.



Made by PAC: Bildkonzept, Storyboard, Text, Sprecherauswahl, Illustration, Animation, Schnitt, Vertonung, Rendering