Gelungene Inszenierung der proFagus® Produkthighlights auf der spoga + gafa 2022 in Köln

Mit dem Fokus auf Nachhaltigkeit und Regionalität überzeugte proFagus® auf der weltweit größten Gartenlifestyle-Messe spoga + gafa. Die Entwicklung und Umsetzung des Konzeptes sowie die kommunikative Begleitung erfolgte durch PAC.

Der Messestand in frischem Grün, auf den Wänden die Botschaften „Bioqualität“, „Heimatliebe“ und „Verantwortung für die Region“ aufmerksamkeitsstark platziert. So setzte die langjährige Marketingagentur des niedersächsischen Buchen Grill-Holzkohleherstellers die beiden Fokusthemen Meine Tüte Heimat und Naturland-Zertifizierung gekonnt in Szene.



„Mit dem Messeauftritt haben wir an die neue Gestaltung der Verpackungen und Aufsteller angeknüpft. Er visualisiert das Bekenntnis von proFagus® für die Wälder, die Natur und die Menschen der Region“, so PAC-Geschäftsführer Martin A. Jünger.



Der Messeauftritt führt konsequent die kommunikative Ausrichtung des Grill-Holzkohleherstellers fort. Diese stellt die Werte Nachhaltigkeit, Regionalität und Heimatliebe in den Mittelpunkt und unterwirft sich strengen Zertifizierungen durch Naturland, PEFC und ÖKO-TEST.



Made by PAC: Standkonzept, Öffentlichkeitsarbeit, Eventbegleitung