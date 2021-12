OVB unterstützt Brancheninitiative »Nachhaltigkeit in der Lebensversicherung«

Die OVB Vermögensberatung AG wird zukünftig der Branchen-Initiative »Nachhaltigkeit in der Lebensversicherung« als Kooperationspartner zugehörig sein. Ziel der Ende letzten Jahres von der infinma Institut für Finanz-Markt-Analyse GmbH ins Leben gerufenen Branchen-Initiative (BINL) ist es, Wissen rund um das Thema Nachhaltigkeit einer breiten Öffentlichkeit zugänglich zu machen und auf diese Weise auch die erforderliche IDD-konforme Beratung zu ESG (Environmental, Social und Governance)-Themen zu stärken. »Soziale und umweltbezogene Aspekte gewinnen bei der Geldanlage zusehends an Bedeutung. Mit unserer Mitgliedschaft möchten wir unsere klare Positionierung zu diesem wichtigen gesamtgesellschaftlichen Thema untermauern«, sagt Philipp Gruhn, Generalbevollmächtigter Produktmanagement/Allfinanzkonzept der OVB Vermögensberatung AG. »Wie wichtig das Thema Nachhaltigkeit mittlerweile für die Verbraucher*innen ist, belegt eine aktuelle Studie, nach der 9 von 10 Befragten finden, dass auch die Finanzbranche einen Beitrag zur Nachhaltigkeit leisten kann. Immer mehr Kunden äußern den Wunsch, in Produkte mit sozial-ökologischem Anspruch zu investieren. Insbesondere unsere jüngeren Finanzvermittlerinnen und Finanzvermittler sind von der Klimadiskussion geprägt und fordern nachhaltige Lösungen für sich und ihre Kunden. Unsere Beratung in den Bereichen private Altersvorsorge, Absicherung gegen Risiken und Vermögensaufbau stiftet bereits gesellschaftlichen Nutzen. Also ist es nur konsequent, dass wir dazu beitragen, nachhaltige Finanzlösungen zu einer Selbstverständlichkeit werden zu lassen.«



Geschäftsführer Dr. Jörg Schulz ergänzt seitens der Initiatoren der Brancheninitiative: »Es freut uns, dass wir mit der OVB eines der führenden europäischen Finanzberatungsunternehmen als Mitglied der Branchen-Initiative Nachhaltigkeit in der Lebensversicherung begrüßen können. Das zeigt uns, dass die Ausrichtung der Initiative auf den Vertrieb und vertriebsnahe Bereiche sinnvoll und Erfolg versprechend ist. Nur mit Hilfe qualifizierter Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in der Beratung wird es möglich sein, das Thema Nachhaltigkeit beim Endkunden zu adressieren und diesen von der Bedeutung zu überzeugen. Das gilt umso mehr, da es sich bei der Nachhaltigkeit nicht um einen vorübergehenden Hype handelt, sondern um ein für die dauerhafte Wettbewerbsfähigkeit von Unternehmen existenzielles Thema, das die nächsten Jahre, wenn nicht Jahrzehnte prägen wird.«



Das Thema Nachhaltigkeit in der Finanzberatung erfordert spezifische Kompetenzen. Die OVB Vermögensberatung AG investiert daher in Know-how und priorisiert das Thema in ihrem Ausbildungsangebot: Die Weiterbildung zum



»Certified ESG Consultant (ETHICO)« wurde etabliert. Nachhaltigkeit und ESG werden neben dem allgemeinen Verständnis auch praxisbezogen für die Finanzbranche betrachtet. Vorträge und Live-Interviews mit bekannten Nachhaltigkeitsexperten sorgen für Abwechslung im umfangreichen Lernprogramm. Gratulation an die 58 OVB Finanzvermittlerinnen und Finanzvermittler, die ihre Prüfung bereits erfolgreich abgeschlossen haben und sich nun »Certified ESG Consultant (EHTICO)« nennen dürfen.

