Kreative Fischbrötchen und authentisches Küstenerlebnis

Unbeschwertes, modernes Beach Lounge-Gefühl und lange Familiengeschichten – das ist an der Ostsee Schleswig-Holstein kein Widerspruch, denn hier können Gäste beides bekommen: Moderne und Tradition. Wie das geht, berichtet zum Beispiel Meike Brockmann in der neusten Folge der Podcast- und Videoreihe Ostseelauschen. Sie betreibt die „Aalkate“ in Haffkrug, die bereits ihr Vater 1949 eröffnete. Damals gab es nur Aal, direkt aus dem Räucherofen, heute wurde das Spektrum erweitert. Die gegenüberliegende Beach Lounge wird sogar per App-Bestellung beliefert – immer ganz frisch. „Alles was ich mache, mache ich so, wie ich es gerne selbst esse und wie ich es für mich privat zu Hause zubereiten würde“, sagt Meike, die schon als Kind mit ihrem Vater auf die Ostsee fuhr. Mehr darüber erzählt sie unter www.ostseelauschen.de , Informationen zur Region sind unter www.ostsee-schleswig-holstein.de erhältlich.Gerade Meike steht für die zeitgemäße Familientradition und deren Weiterentwicklung: „Es fing an, als ich ins klassische Kindergartenalter gekommen bin,“ berichtet sie. „Meine Mutter stand im Laden und dann bin ich jeden Morgen mit meinem Vater aufs Meer gefahren.“ Gegenüber der Aalkate liegt eine Beach Lounge. Da, wo jetzt Einheimische und UrlauberInnen Getränke in unbeschwerter Atmosphäre genießen, trafen sich früher jeden Morgen die Fischer und Strandkorbvermieter. Heute legt hier Meike vor allem Wert auf moderne Ideen, Frische und Qualität: „Bei uns wird immer alles auf Bestellung gemacht und die einzelnen Komponenten sind frisch und hochwertig.“Passend dazu liegt ihr Laden direkt an der so genannten „Fischbrötchenstraße“, die sich bequem mit dem Fahrrad erkunden lässt. In der gesamten Lübecker Bucht, angefangen in Travemünde über Haffkrug bis hoch nach Rettin, finden sich über 30 Fischbrötchenbuden mit ganz unterschiedlichem Flair und verschiedenen Kreationen. Auch hier reicht das Spektrum von klassischem Bismarck- und Brathering bis zum Saatenbrötchen mit Fischfrikadelle und Avocadocreme oder Brie mit Preiselbeeren. www.fischbrötchenstraße.de Doch nicht nur zum Radfahren ist gerade jetzt die optimale Jahreszeit, auch in den kommenden, dunklen Monaten lohnt der Ausflug an und aufs Meer „Ab Oktober ist für mich die schönste Zeit, wenn man richtig im Wind spazieren läuft, die Freiheit und freie Sicht genießen kann und sich einfach mal das Gehirn frei pusten lassen kann,“ findet Meike.Mehr über Meike Brockmann im Anhang oder unter www.ostseelauschen.de Direkter Link zum Video: https://www.youtube.com/watch?v=X_y_S7AVi5M Direkter Link zu Bildmaterial: https://www.dropbox.com/sh/ztvtgeppqv602z7/AADfqqdfP9ICbgcmAz03iEXUa?dl=0 Weitere Informationen zu einem Urlaub an der Ostseeküste Schleswig-Holsteins erhalten Interessierte online unter www.ostsee-schleswig-holstein.de