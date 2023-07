So wird Sex on the Beach garantiert besser als am Strand

„RC Panty Vibrator“ (Artikelnummer 05566020000). Flexibler Auflegevibrator mit 10 Vibrationsmodi und Fernbedienung

Natürlich ist die traute Zweisamkeit zwischen rauschenden Wellen und im warmen Sand eine wunderbare Fantasie. Die Realität sieht aber leider allzu oft etwas anders aus: Nicht nur, dass einen ungebetene Zuschauer, Sand an den intimsten (und empfindlichsten) Körperstellen oder auch Mücken und Sandflöhe schnell einen Strich durch die Rechnung machen. Sex am Strand ist an den meisten Orten der Welt verboten und kann empfindliche Strafen nach sich ziehen.Nicht ganz, denn ORION hat jetzt drei sommerliche Produkte im Sortiment, die das begehrte Sex on the Beach-Feeling gekonnt auf den (Höhe-)Punkt bringen. Und dass übrigens nicht nur im Urlaub…Mit ihrem verspielten Design sind die federleichten Minivibratoren ja bereits seit Längerem ein zuckersüßer Geheimtipp. Jetzt verführen die neuen „Cutis” in der Special-Edition nicht nur mit ihrem paradiesischen Türkis, sondern versprechen auch wohlig weiche Höhepunkte. Erstmalig hergestellt aus hautfreundlichem ZERO DEGREES SILICONE fühlen sich die wasserdichten Minivibratoren nämlich einfach nur unvergleichlich zart an. Die softe und angenehm nachgiebige Oberfläche passt sich dazu noch perfekt der intimen Anatomie an, sodass die ultraleisen Vibrationen besonders intensiv spürbar sind.Das vegane Massage-Öl Just Play „Beach Day“ ein echter Geheimtipp in Sachen maritime Lust. Denn mit seinem aqua-frischen Sommerduft erinnert es nicht nur an einen Tag am Strand, sondern ist auch noch absolut hautverträglich, wie das unabhängige dermatologische Institut dermatest bestätigt hat. Ein wahrer Genuss für alle Sinne – und das auch noch Made in Germany.Belebend wie das Meer: Dieses kristallklare Gleitgel auf Wasserbasis intensiviert intime Spielereien mit seinem spritzigen Cooling-Effekt. Dazu bietet „Ocean Spirit“ nicht nur ein lang anhaltendes Gleit-Vergnügen, sondern ist auch noch latex-kompatibel und lässt sich hinterher mühelos wieder abwaschen. Ein durch und durch geschmeidiger Allrounder – Made in Germany und dazu noch besonders sanft zur Haut. Das bestätigt auch dermatest (11/2022) mit der Note „Sehr gut“.