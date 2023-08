Sexual Wellness aus dem Hause ORION

Entwickelt wurde der Belou „Rotating Vulva Massager“ von ORION Produktmanagern, die sich von einem Nackenmassagegerät mit Perlenrotation inspirieren ließen. Die Grundidee war, dass es so etwas unbedingt für den Intimbereich geben müsste. Kaum war dieser Gedanke einmal ausgesprochen, wurden auch schon erste Zeichnungen gemacht und ein Prototyp im 3D-Drucker erstellt.Entstanden ist so ein ergonomisch ausgereifter Auflegevibrator, der mit seinem einzigartigen Design jedes Liebesspiel bereichert. Gleich fünf durchblutungsfördernde Massagekugeln umkreisen hier ein softes Vibrationskissen und ermöglichen so ungeahnte Höhenflüge für Hotspots wie die Vulva und Klitoris.Durch den ausklappbaren Haltering liegt der Belou „Rotating Vulva Massager“ dazu noch gut in der Hand und kann für anregende Massagen am gesamten Körper eingesetzt werden.Er wird seit 2011 jährlich von der Stiftung Rat für Formgebung vergeben. Der Belou „Rotating Vulva Massager“ ist in der Kategorie „Excellent Product Design“ nominiert. Die offizielle Bekanntgabe der Gewinner erfolgt im Dezember 2023.Der „Rotating Vulva Massager“ von Belou (Artikelnummer 05538320000) ist für € 119,- erhältlich über orion.de