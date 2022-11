Cottelli Curves

Die 3 schönsten Dessous-Trends für diesen Herbst

Der Herbst ist da und mit ihm auch die neuesten Trends von Cottelli Curves. Für die kommende Saison setzt das hauseigene Label nicht nur auf passformsichere Schnitte, die jedem Figurtyp schmeicheln, sondern auch auf kompromisslosen Tragekomfort. Entstanden sind dabei drei heiße Dessous-Trends für die ersten kühleren Tage.



Cottelli Curves liebt Kurven



Schließlich ist Sex-Appeal nicht an irgendeine Konfektionsgröße gebunden, sondern lebt von Ausstrahlung, Charme und einem positiven Körpergefühl. Deshalb setzen ORIONs Designerinnen auch alles daran, weibliche Rundungen perfekt in Szene zu setzen. Ob Straps-Set, Corsage, Spitzen-BH oder Catsuit: Kleine Problemzonen werden kaschiert, die Vorzüge dagegen so betont, dass es vor Erotik nur so knistert.



Diese 3 Trends sind Must-haves für echte Kurvenstars



Cottelli Curves bietet ein vielfältiges Sortiment in den Größen L bis 4XL. Und das mit Materialien, die sowohl elastisch sind, als auch an den entscheidenden Stellen zuverlässig stützen. Extra breite Träger und verstellbare Riemchen komplementieren einen rundum bequemen Sitz – und zwar bis Cup-Größe 95F. Da hat FRAU schnell die Qual der Wahl – doch drei sinnliche Trends sind jetzt schon absolute Lieblingsstücke unserer Kund:innen:



#1 Bodys: Geheimwaffe für echte Styling-Queens



Bodys sind nicht nur irre sexy, sondern auch das Fashion Highlight schlechthin! Schließlich formen sie nicht nur eine wunderschöne Silhouette, sondern lassen sich auch tagsüber toll mit Blazern und Strickjacken kombinieren.



Erhältlich unter der Artikel-Nummer 26429481061 auf ORION.de; Größe XL–4XL; 44,95 €



#2 Bralettes: verführerisch anschmiegsam



Einfach spitze: Bralettes aus elastischer Spitze umspielen weibliche Rundungen wie eine zweite Haut. Wie gemacht für einen wahren Kurvenrausch und in Kombination mit Strapsgurt und String die perfekte Wahl für weniger Stress beim Dessous-Kauf.



Erhältlich unter der Artikel-Nummer 22131841041 auf ORION.de; Größe XL–4XL; 59,95 €



#3 Strapshemden: raffiniert bis ins Detail



Alles eine Frage der Schnittführung: Strapshemden sind die deutlich komfortablere Variante zu Corsagen und sorgen ebenso für einen atemberaubenden Auftritt. Die abnehmbaren Handfesseln im Rücken bieten dazu noch jede Menge Spielraum für unvergessliche Nächte.



Erhältlich unter der Artikel-Nummer 26326911481 auf ORION.de;

Größe 85D/L–95F/2XL; 89,95 €