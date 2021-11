Adventskonzerte Berliner Residenz Orchester

Inmitten bewegter & unruhiger Zeiten lädt das Kammermusikensemble des Berliner Residenz Orchesters am 05. & 19. Dezember 2021 zu Momenten des Innehaltens bei besinnlichen Adventskonzerten in der glanzvollen Atmosphäre des Weißen Saales von Schloss Charlottenburg ein.Eine feine Auswahl wahrer musikalischer Kostbarkeiten des Barocks – virtuos dargeboten vom Kammermusikensemble unter der Leitung von Alexandra Rossmann – zaubert eine festliche & vorweihnachtliche Stimmung in den königlichen Saal.Neben „La Notte“, dem Flötenkonzert Nr.2 g-moll RV 439 von Antonio Vivaldi werden Kompositionen von Johann Sebastian Bach die Herzen erwärmen. Es erklingen u.a. seine Orchestersuite h-moll BWV 1067 und „Schließe, mein Herze, dies selige Wunder“ aus dem Weihnachtsoratorium BWV 248.Die „Weihnachtssinfonie Op.2 Nr.12“ für Streicher & Cembalo des italienischen Komponisten Francesco Manfredini lässt einen friedlichen & vorweihnachtlichen Zauber im lichten Saal erblühen, der sich auch in Georg Friedrich Händels „But who may abide the day of His coming“ aus seinem „Messiah“ (HWV 56) widerspiegelt.Gesungen werden die Arien des Konzertes von der bezaubernden Mezzosopranistin Friederike Harmsen. Solistin am Cembalo ist Alexandra Rossmann, die Flöten-Soli werden von Yasuko Fuchs-Imanaga gespielt.Neben den Adventskonzerten werden auch an den Weihnachtsfesttagen selbst festliche Konzerte im Weißen Saal von Schloss Charlottenburg zu erleben sein.Sonntag, 05.12. & Sonntag, 19.12.2021Konzertbeginn 17:00 Uhr / Einlass 16:00 UhrWeißer Saal im Neuen Flügel von Schloss CharlottenburgKarten 55 €Karten an allen bekannten VVK / im Museumsshop Altes Schloss von Schloss Charlottenburg / über den Kartenshop auf www.residenzkonzerte.berlin.de / telefonisch unter 030/ 258 10 350 oder an der AbendkasseAlle Konzerte unterliegen den aktuell geltenden Hygienemaßnahmen des Senats von Berlin. Es gilt 2G. Näheres dazu auf unserer Website Das aus internationalen Musikerinnen & Musikern bestehende Orchester Orchester wurde 2006 gegründet & feierte in diesem Jahr seinen 15. Geburtstag. Neben mittlerweile mehr als 2500 Aufführungen für die Berliner Residenz Konzerte führte zahlreiche Gastspiele Mitglieder des Ensembles an internationale Bühnen in New York, Mailand, Moskau, Amsterdam, Chicago & Berlin. Seit 2020 etabliert sich das Orchester mit regelmäßigen Open Air Konzerten an zahlreichen historischen Orten in & um Berlin.Musikalische Leiterin des Orchesters ist Alexandra Rossmann. In Belarus geboren, studierte sie zunächst in Minsk, danach an der Musikhochschule München Klavier & Korrepetition. Studien der Aufführungspraxis Alter Musik führten sie nach Berlin, Münster & Trossingen.