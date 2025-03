volt[age] - ein immersives Ballett

Volt[age] bricht mit traditionellen Ballettkonventionen und nutzt modernste Technik, um eine neuartige, interaktive Bühnenerfahrung zu schaffen. Mittelswerden die Bewegungen der Tänzer:innen in Echtzeit mit visuellen Elementen verknüpft. Eine Symbiose entsteht – mal als harmonische Verbindung, mal als spannungsgeladenes Gegenspiel zwischen Körper und Code.und erzählt von der tiefgreifendenDie Technologie erwacht – zunächst als Werkzeug des Menschen.Sie lernt, wächst und fordert die Kontrolle des Menschen heraus. Ein Machtkampf beginnt, bis der Mensch die Entscheidung trifft, sie abzuschalten. Doch bleibt die Frage: Können wir ohne sie leben oder ist sie längst ein Teil von uns?Musikalisch verbindet das Stück pulsierendeund schafft so einen akustischen Spannungsbogen, der die emotionale Tiefe der Choreografie und Geschichte verstärkt.Hinter dem Konzept und dersteht, der mit seinem multidisziplinären Ansatz immersive Kunstformen neu denkt.Die(Ballettdirektor der Musikalischen Komödie Leipzig)Gemeinsam entwickelten sie mit den klassisch ausgebildeten Tänzer:innen eine eindrucksvolle Darbietung.In derentfaltet sich das Ballett als ein visuell wie akustisch intensives Erlebnis, das Tanz und Technologie in völlig neuer Form vereint. Produziert wurde das Stück im Auftrag des Kunstkraftwerk Leipzig, das damit neue Wege beschreitet und immersive Formate auch im Ballett erlebbar macht, indem es klassische Tanzkunst mit innovativen digitalen Inszenierungen verbindet.Nicolas Landrieux (Exhausted Lab)Nicolas LandrieuxNicolas LandrieuxMirko Mahr, Sara Brandao, Lolita ValauBallett der Musikalischen Komödie LeipzigLaura DominijanniKunstkraftwerk LeipzigSo 11.05., Mo 12.05., Mo 26.05., Di 27.05.So 15.06., Mo 16.06.Dauer 60 min, Einlass 30 min vorher.Nicolas Landrieux (Exhausted Lab) ist ein französischer Sound Designer, Visual Artist und Creative Director, der Gegensätze zu einem einzigartigen künstlerischen Ausdruck verschmelzen lässt. Trotz einer angeborenen Muskelerkrankung ließ er sich nie von äußeren Grenzen definieren – stattdessen machte er es zu seinem kreativen Prinzip, Widersprüche zu vereinen und neue Ausdrucksformen zu erschaffen. An der Schnittstelle von Musik, Film, Tanz und digitaler Kunst kreiert er immersive Erlebnisse, die Erwartungen herausfordern.Seit seiner Eröffnung im Jahr 2016 gilt das Kunstkraftwerk Leipzig als Deutschlands erstes digitales Kunstzentrum und ist ein wegweisender Vorreiter für immersive Kunst. Das ehemalige Heizwerk hat sich zu einem pulsierenden Zentrum für digitale und zeitgenössische Kunst entwickelt, in dem spektakuläre 360°-Projektionen, innovative Kunstausstellungen, Live-Musik und multimediale Shows die Grenzen zwischen Kunstwerk und Betrachter verschwimmen lassen.