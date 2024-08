Willkommen in der Spielzeit 2024/2025!

Am 21. September stürmen zur ersten Premiere der Saison Ritter, Zauberer, Feen und Dämonen die Bühne: Mit dem Zaubermärchen »Amadis, der Ritter« von Johann Christian Bach wird es spannend und quietschbunt auf der Bühne der Oper Leipzig. Die Matinée am 7.9. und eine Kostprobe am 17.9. ermöglichen erste Einblicke. Thomaskantor Andreas Reize gibt mit diesem vorklassischen Werk für die ganze Familie sein Debüt als Dirigent an der Oper Leipzig. Er ist natürlich vertraut mit dem Gewandhausorchester, dessen dritte Spielstätte neben Oper und Gewandhaus die Thomaskirche ist.Das Leipziger Ballett begrüßt die Saison mit dem »Karneval der Tiere« und bereitet sich unter seinem neuen Ballettdirektor Rémy Fichet auf die erste Premiere im Oktober vor: »Romeo und Julia«, choreographiert von dem US-Talent Lauren Lovette. Anna Skryleva wird die geniale Tanzkomposition von Sergej Prokofjew dirigieren. Mit einer glanzvollen Gala am 28. und 29. September eröffnet die Musikalische Komödie die Saison im Haus Dreilinden. Der neue Musikdirektor Michael Nündel gibt seinen Einstand mit Highlights der Spielzeit. Alle Solistinnen und Solisten, Ballett, Chor und Orchester der Musikalischen Komödie sind mit von der Partie.Auch der September ist wieder randvoll mit Angeboten von und für Kinder und Familien. Nach dem Triumph des Musicals »Peter Pan« präsentiert der Kinderchor der Oper Leipzig unter dem Titel »Thank you for the music« am 27.9. ein großes Konzert in der Leipziger Peterskirche. Das Orchester der Musikalischen Komödie gestaltet sowohl »Paddington Bärs erstes Konzert« als auch zwei Aufführungen im Rahmen des Festivals Klassik für Kinder. Die Wiederaufnahmen der Oper zum Saisonstart sind Wagners »Der Fliegende Holländer« in der Regie Michiel Dijkemas mit dem legendären Bühnenschiff, Puccinis »Madama Butterfly« mit Barno Ismatullaeva in der Titelrolle. Und wer nach den Olympischen Spielen Paris-Fan geworden ist, könnte sich im Salon von Violetta Valéry einfinden – Verdis »La Traviata« kommt zurück, in der beeindruckenden Ausstattung von Frank Philipp Schlößmann (Bühne) und Gabriele Jaenecke (Kostüme).Die Kartenwünsche können online unter oper-leipzig.de erfüllt werden oder über den Besucherservice der Oper Leipzig Di – Fr 10:00 bis 18:00 Uhr, Sa 12:00 bis 18:00 Uhr, sowohl an der Kasse im Opernhaus als auch telefonisch unter + 49 (0)341-12 61 261.