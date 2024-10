Neues Musical mit den Songs von Howard Carpendale

Gleich am 2. November findet eine spektakuläre Uraufführung in der Musikalischen Komödie statt: Der renommierte Comedian Thomas Hermanns erzählt mit den unvergesslichen Songs von Howard Carpendale die Geschichte einer verflossenen Liebe, die nach Jahrzehnten überraschend wieder auftaucht. Das neue Jukeboxmusical »Hello! Again?« lädt zum Träumen und Mitsingen ein und steht unteer der musikalischen Leitung des neuen Musikdirektors der Musikalischen Komödie, Michael Nündel.Eine der tragischsten Lieben der Weltgeschichte ist ab November doppelt im Spielplan zu entdecken: »Carmen« von George Bizet kommt mit Karine Babajanyans beeindruckender Stimme zurück ins Opernhaus, und das Ballett der Musikalischen Komödie zeigt erneut seine getanzte Interpretation für junges Publikum. Weitere Wiederaufnahmen sind die fröhliche Winterrevue »Mit Verspätung ins Glück« und das Ballett »Alice im Wunderland«. Die kommende Premiere der Jungen Oper am 28.11. ist die Neuinszenierung eines bekannten musikalischen Märchens als Krimi: »Gesucht: Peter und der Wolf«.Die nächste Opernpremiere, Vincenzo Bellinis »Norma« in der Regie von Anthony Pilavachi, kündigt sich bereits im November an mit einer Kostprobe am 26.11. und einer diskussionsfreudigen Matinée »Reingehört: Norma« schon am 17.11.: Live im Parkettfoyer des Opernhauses fachsimpeln die drei hochkarätigen Musikkritiker:innen Lotte Thaler, Kai Luehrs-Kaiser und Peter Korfmacher mit Intendant Tobias Wolff über die unterschiedlichsten Interpretationen in Platteneinspielungen.Der Opernball – veranstaltet von der Opernball Leipzig Production GmbH – findet dieses Jahr am 8.11. statt und steht ganz im Zeichen Großbritanniens und Leipzigs Partnerstadt Birmingham.Die Kartenwünsche können online unter oper-leipzig.de erfüllt werden oder über den Besucherservice der Oper Leipzig Di – Fr 10:00 bis 18:00 Uhr, Sa 12:00 bis 18:00 Uhr, sowohl an der Kasse im Opernhaus als auch telefonisch unter + 49 (0)341-12 61 261.