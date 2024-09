Auch in der Spielzeit 2024/25 findet wieder der beliebte »Nachhall« in Kooperation mit dem Museum der bildenden Künste statt. Mitglieder des Orchesters der Musikalischen Komödie führen zusammen mit dem künstlerischen Leiter des Formats, Tobias Engeli, kammermusikalische Werke auf, die zu einem ca. einstündigen Programm zusammenfügt sind und noch lange in der wunderbaren Akustik der Museumsarchitektur nachklingen. Beim ersten »Nachhall« am Mittwoch, 4. September 2024, um 18:30 Uhr können sich die Lauschenden beim Wandeln durchs Museum auf musikalische Klangperlen von der Barockzeit bis zu zeitgenössischen Werken freuen – von Bach über Haydn bis hin zu einer Musicalkomposition von Lucy Simon. Zum Gesamterlebnis mit wandelndem Publikum auf allen Ebenen gehören auch ein Auftritt von Operettendiva Friederike Meinke und eine Tanzperformance mit Madoka Ishikawa, Solistin, und Vivian Wang, Coryphée des Leipziger Balletts. Der Eintritt ist frei.In Kooperation mit dem Museum der bildenden KünsteMi 4.09.2024 | 18:30 UhrMdbK Leipzig, Katharinenstraße 10, 04109 LeipzigFreier Eintritt