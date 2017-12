»NACHHALL« Zum Valentinstag im Museum der bildenden Künste

Am Valentinstag lädt die Musikalische Komödie in Kooperation mit dem Museum der bildenden Künste zur dritten Ausgabe ihrer neuen Konzertreihe »Nachhall«. Dabei treffen Kunst, Musik und Raum aufeinander: Zu Klängen des Chors und des Orchesters der Musikalischen Komödie können die Besucher am Abend, nach der offiziellen Schließzeit, frei durch die Dauerausstellung des Museums schlendern. Der gläserne Kubus nach den Plänen des Berliner Architekturbüros Hufnagel Pütz Rafaelian besticht nicht nur durch seine besondere Akustik, sondern lädt auch zum Verweilen und meditativen Innehalten ein. Der Eintritt kostet 10 €.







Termin: Mittwoch, 14. Februar, 20 Uhr, Museum der bildenden Künste





