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Leipzig erobert die Bühnen – ClubFusion-Theaterfestival geht in die 6. Runde!

(lifePR) (Leipzig, )
Am Mittwoch, 10. Juni 2026, eröffnet ab 16 Uhr die diesjährige ClubFusion auf der AOK-Wiese im Clara-Zetkin-Park und hat zwei Wochen geballte Theaterenergie im Gepäck! Das gemeinsame Festival der Theaterspielclubs von Schauspiel Leipzig, Oper Leipzig und TDJW feiert Premieren, Experimente und das, was entsteht, wenn unterschiedlichste Menschen gemeinsam Theater machen – direkt, überraschend und nah dran.

In diesem Jahr erhält die ClubFusion einen Gastauftritt: Erstmalig ist auch das Gewandhaus mit einer musikalischen Performance am 16. Juni ab 15 Uhr im Mendelssohn-Foyer dabei. Das Spannende: Die Darstellenden finden sich erst am Festivalauftakt und haben 6 Tage Zeit, ihre Premiere auf die Beine zu stellen. Dieser sogenannte „Fusion.Club“ formiert sich jedes Jahr neu zum Festivalbeginn – ein bewährtes Format, das von der besonderen Dynamik des konzentrierten Entstehungsprozesses lebt.

Die ClubFusion bringt Menschen aller Altersstufen zusammen – von Kindern bis zu Seniorinnen und Senioren. Dieser generationenübergreifende Austausch steht auch im Zentrum des Festi-vals: Tandem-Formate fördern Begegnungen und künstlerischen Dialog zwischen den Clubs.

Den feierlichen Abschluss bildet ein gemeinsames COMETOGETHER am 21. Juni ab 18 Uhr in der Diskothek des Schauspiel Leipzig. Neben dem Ausklang des Festivals erwartet das Publikum hier auch eine Preisverleihung, bei der Jurys aus den Ensembles der beteiligten Häuser die Produktionen würdigen.

18 Clubs, 40 Veranstaltungen, ca. 250 Spielende

Das diesjährige Festival-Line-up hält 18 Clubs in 40 Veranstaltungen mit rund 250 Spielenden bereit. Das Festival hat sich zum Ziel gesetzt, die Theaterszene Leipzigs nachhaltig zu stärken, Teilhabemöglichkeiten an Kultur und Kunst sowie offene und diverse Begegnungsräume für Menschen jeden Alters zu schaffen. Das vollständige Festivalprogramm sowie weitere Informationen sind online abrufbar unter clubfusion.de  

Auftakt
Wann: Mittwoch, 10. Juni 2026 / 16-18 Uhr
Wo: AOK-Wiese im Clara-Zetkin-Park
Die ClubFusion lädt herzlich ein, bei Musik und Sonnenschein zu basteln, zu spielen, Kontakte und Armbänder zu knüpfen und das Festivalprogramm zu entdecken. Es gibt viel zu erleben: Spielclubs, die in unterschiedlichste Welten entführen und genügend Gelegenheiten, in geselliger Runde die ein oder andere Limo zu genießen. UND: Hier gründet sich auch der diesjährige Fusion.Club!

Premieren in der Oper Leipzig
  • Kool and the Gens – Mehrgenerationenclub: »Leipziger Allerlei – Eine Stadt als musikalische Collage« am 13. Juni / 11 Uhr
  • Da Capo al fine – Seniorenopernclub: »KOMM EIN BISSCHEN MIT« am 13. Juni / 15 Uhr
  • Break the Stage – Musikalischer Jugendtheaterclub: »CHECK IN - Wer bleibt – und wer geht?« am 16. Juni / 19 Uhr
Premieren im Schauspiel Leipzig
  • Die Spielfreudigen: »Wand an Wand« am 13. Juni / 17 Uhr
  • #noname: »Sag ihnen: Ich bin perfekt« am 13. Juni / 19 Uhr
  • Club ü31: »Quizoola!« von Tim Etchells Deutsch von Thomas Oberender« am 17. Juni / 20 Uhr
  • Sorry, eh!: »Drive In« (UA) von Yannic Han Biao Federer« Vorstellungen im Rahmen der ClubFusion am 18. & 19. Juni / 20 Uhr
Premieren im TDJW
  • Der Grenzenlose Klub: »Goodbye Gravity« am 11. Juni / 18 Uhr
  • Der schwärmende Klub:»Alle da« am 12. Juni / 19 Uhr
  • Der „Ich darf‘ was, was du nicht darfst“ Klub: »Die Schere« am 13. Juni / 17 Uhr
  • Der (K)ein Ding Klub: »MACHT LOS« am 14. Juni / 18:30 Uhr
  • Der Freche Klub: »Regeln sind Regeln« am 15. Juni / 17 Uhr
  • Luftlinie Klub KOMM-Haus Grünau: »Die TalenTIERshow am 17. Juni / 17 Uhr
  • Klub Melo reloaded: »Tabula Rasa« am 18. Juni / 18:30 Uhr
  • Der queere Sommernachts-Klub: »Wald, Sex, Drogen?! « am 19. Juni / 19:30 Uhr
  • Luftlinie Klub OFT Sellerhausen: Präsentation des Kurzfilms von »Just Fun« am 15. Juni / 16:00 Uhr
  • Der mutige Klub:»Wenn ich du wäre…« am 21. Juni / 17:15 Uhr
Das vollständige Festivalprogramm sowie weitere Informationen sind online abrufbar unter clubfusion.de 

Interviews
Das Planungsteam der ClubFusion steht gerne für Vorab-Interviews bereit. Bei Interesse kontaktieren Sie uns gerne unter presse@tdjw.de

Premierenkarten für Presse
Gerne reservieren wir Ihnen Pressekarten für die Premierentermine und freuen uns über Ihre Zusage bis zum 8. Juni 2026. Bei Bedarf wenden Sie sich gerne an die untenstehenden Pressekontakte.

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